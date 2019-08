05:43 Uhr

Mit 70 dreht Klaus Benz das Mikrophon leiser

Klaus Benz feiert am heutigen Montag seinen 70. Geburtstag. Persönlich gratulieren können ihm Freunde und Bekannte an diesem Tag aber nicht.

Von Manfred Rinke

Ein mancher vermutet, dass Klaus Benz sein Faible für den Motorsport daher hat: Es war der 19. August 1949. Seine Mutter half ihrer Schwester auf einem Acker in Neuburg bei der Rübenernte. Plötzlich verspürte sie starke Wehen. Schnell setzte sie sich auf ihr Moped und fuhr damit ins Krankenhaus, wo kurz darauf ein Bub das Licht der Welt erblickte. Der feiert am heutigen Montag seinen 70. Geburtstag.

Klaus war der zweite von vier Buben in der Familie Benz, die in der Ostermannstraße, im damaligen Lettenviertel, wohnte. Nach Mazillis- und Mittelschule begann er 1965 als technischer Angestellter beim Flurbereinigungsamt in Neuburg seine Berufslaufbahn. Ein Jahr später zog er mit dem Amt nach Regensburg um und schlug nach seiner Bundeswehrzeit bei den Kampfpionieren in Ingolstadt die Beamtenlaufbahn ein. 1978 schied er aus persönlichen Gründen beim Flurbereinigungsamt aus und arbeitete bis zu seiner Pensionierung 2014 als Verwaltungsangestellter am Descartes-Gymnasium in Neuburg.

Klaus Benz als Dreijähriger mit lockigem Haar. Bild: Manfred Rinke

Als Moderator zieht sich Klaus Benz weitestgehend zurück

Als er am Gymnasium das Arbeiten begann, war er bereits über sieben Jahre lang beim Motorclub aktiv und war von Anfang an leidenschaftlicher Moderator von Rennen des Clubs in Neuburg. 1973 hatte er als Hofmarschall bei den Burgfunken seine Frau Rosemarie kennengelernt, mit der er zwei Kinder – Stefanie und Florian – großzog. Mittlerweile ist er auch schon Opa. Die Familie, erzählt Benz, stand und steht für ihn immer schon im Mittelpunkt. Die Landwirtschaft, das Skifahren und den Motorclub bezeichnet er als Hobby, ebenso wie sein Engagement bei der Kolpingfamilie und im Pfarrgemeinderat Sehensand. Leidenschaftlich gerne war er aber als Moderator unterwegs.

Dem Einstieg beim Motorclub folgten zunächst diverse städtische Veranstaltungen wie etwa der „Ball des Sports“, danach kamen Jubiläumsveranstaltungen, Festlichkeiten aller Art, ob bei Feuerwehren oder der Krönung verschiedener Königinnen, Moderationen bei Modeschauen und viele mehr hinzu. „Die Spirale hat sich immer weiter gedreht“, verdeutlicht Benz. Seine zwei größten Veranstaltungen waren schließlich der Neuburger Weihnachtsmarkt und das Volksfest. Während er nach 32 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt und 30 Jahren Sozialverlosung bereits seine Abschlussvorstellung gab (wir berichteten), zog er auch vor zwei Wochen beim Volksfest einen Schlussstrich.

Sein 70. Geburtstag ist für Klaus Benz ein Wendepunkt

Nicht alles auf einmal hinwerfen, sondern sich Schritt für Schritt zurückziehen, das war auch der Ratschlag seiner Therapeuten nach seiner schweren Krankheit 2009. „Und ich will den Zeitpunkt, wann ich wo aufhöre, selbst bestimmen“, verdeutlicht er. Mit 70 streicht er nun zuerst die Veranstaltungen, bei denen die Moderation nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern die Organisation. „Außerdem freu’ ich mich darauf, nächstes Jahr als Gast und nicht als Moderator zum Seniorennachmittag eingeladen zu werden.“

Einige Sachen, die ihm quasi leicht vom Mund gehen, wird die „Stimme Neuburgs“, wie Klaus Benz auch bezeichnet wird, noch weiter moderieren und darüber hinaus versuchen, „dass ich im Alter noch gsund bin“. Dann kann er auch weiter seine Freundschaften und die Stammtische pflegen und sein Interesse am öffentlichen Leben erhalten. Behalten möchte er auch seine tolerante Art und die Menschen so akzeptieren, wie sie sind, gerade auch dann, wenn einer eine andere Meinung vertritt. „Dann, so glaube ich, wird man auch selbst akzeptiert.“

Für alle, die am heutigen Montag persönlich gratulieren wollen: Klaus Benz wird nicht zu Hause sein. Er wird ihn mit der Familie in der Heimat seines Vaters im Schwarzwald feiern.

