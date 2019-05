14.05.2019

Mit Audi auf der Grünen Welle durch Ingolstadt

Audi will seine neuen Modelle mit den Ampeln in Ingolstadt vernetzen.

Ab Juli vernetzt Audi neue Modelle mit den Ampeln in Ingolstadt, weitere europäische Städte folgen ab 2020. Dann sollen Autos möglichst auf der „Grünen Welle“ durch die Stadt fahren: Audi-Fahrer sehen im Cockpit, bei welcher Geschwindigkeit sie die nächste grüne Ampel erreichen. Ist das im Rahmen des geltenden Tempolimits nicht möglich, zählt ein Countdown bis zur nächsten Grünphase. In den USA nutzen Audi-Fahrer den Service bereits seit Ende 2016. Audi ist der erste Hersteller weltweit, der seine Serienmodelle mit Ampeln in Städten vernetzt.

„Stop-and-go-Verkehr in der Stadt ist lästig. Über ’Grüne Wellen’ freuen wir uns dagegen – erwischen sie aber leider viel zu selten. Mit dem Dienst ’Ampelinformation’ ist der Fahrer souveräner unterwegs: Er fährt entspannter und effizienter, weil er auch hunderte Meter vor der Ampel weiß, ob er sie bei Grün erreicht“, sagt Andre Hainzlmaier, Leiter Entwicklung Apps, Connected Services und Smart City bei Audi. „In Zukunft können die anonymisierten Daten unserer Autos dabei helfen, Ampeln in Städten besser zu schalten und den Verkehrsfluss zu optimieren.“

Die Funktion gibt es in den USA bereits seit zwei Jahren

In den USA nutzen Audi-Kunden die Funktion „Time-to-Green“ seit zwei Jahren: Erreicht der Fahrer die nächste Ampel bei Rot, zählt ein Countdown die Sekunden bis zur nächsten Grünphase. Der Service ist mittlerweile an über 5000 Kreuzungen in den USA verfügbar, darunter in Städten wie Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Portland oder Washington D.C. Allein in der US-Hauptstadt sind rund 1000 Kreuzungen mit Ampelinformation vernetzt.

Seit Februar bietet Audi in Nordamerika eine weitere Funktion an, die speziell das effiziente Fahren auf der ’Grünen Welle’ begünstigen soll. ’Green Light Optimized Speed Advisory’ (GLOSA) zeigt dem Fahrer die optimale Geschwindigkeit, um die nächste Ampel bei Grün zu erreichen.

Sowohl ’Time-to-Green’ als auch GLOSA werden zum Start in Ingolstadt in ausgewählten Audi-Modellen aktiviert. Dazu zählen alle Audi e-tron, A4, A6, A7, A8, Q3, Q7 und Q8, die ab Mitte Juli produziert werden („Modelljahr 2020“). Voraussetzung ist ein zusätzliches Ausstattungspaket. (nr)

