vor 20 Min.

Mit Freude, Eifer und Elan

Glanzvolles Auftaktkonzert von Raphaela Gromes, Julian Riem und dem Arcis Saxophon Quartett in Ingolstadt. Was Kultur und Musik in Corona-Zeiten bewirken kann

Von Johannes Seifert

Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten. Diese Worte von Aristoteles umschreiben in besonderer Weise die Intention des Auftaktkonzertes der glanzvollen Cellistin, Raphaela Gromes, die zusammen mit ihrem langjährigen Klavierpartner Julian Riem und dem genial agierenden „Arcis Saxophon Quartett“ die neue Saison des Konzertvereins eröffnen durfte.

Nach dem Lockdown und dem weitgehenden „Einfrieren“ des Kulturlebens war es einer der ersten Auftritte für die Künstler. So spürte man im Verlauf des Abends echte Freude am Musizieren, großen Eifer und entsprechenden Elan, endlich wieder ein Publikum live begeistern zu können.

Im reduziert angelegten Programm offenbarten die Musiker im makellosen Zusammenspiel somit die von Julian Riem bestens arrangierten Werke, aus der Feder von Ravel, Gershwin und Saint-Saens, in dieser eigentlich ungewöhnlichen Konstellation, Cello, Saxophonquartett und Klavier.

Natürlich ist Raphaela Gromes den Ingolstädtern bestens bekannt, bekam sie doch als eine ihrer ersten Auszeichnungen den Förderpreis des Konzertvereins – sicherlich auch ein Sprungbrett für eine international so bedeutende Karriere.

Raphaela Gromes spielt heute mit renommierten Orchestern, unter der Leitung von weltweit gefragten Dirigenten. Immer wieder in der so erfolgreichen und jungen Musikerlaufbahn folgten Uraufführungen für Cello. Zudem engagiert sich die sympathische Künstlerin für die SOS-Kinderdörfer weltweit und ebenso für die Jose Carreras Stiftung. Raphaela Gromes und Julian Riem werden im Oktober völlig zu Recht den begehrten Opus Klassik für ihr glanzvolles Album „Offenbach“ in der Kategorie “Kammermusikeinspielung Duo“ erhalten.

Der Klang ihres Cellos (von Jean Baptiste Vuillaume, aus den Jahren um 1855) ist nahezu makellos, kraftvoll und erlesen. Erstaunlich dabei, wie stimmig, vielseitig und technisch reif Raphaela Gromes mittlerweile ihre so geschmeidig wirkenden Töne servieren kann, die vor allem beim Cellokonzert Nr.1, in a-Moll, von Saint Saens – gleich zum Auftakt des Abends – so deutlich in den Focus rückten.

Im Theaterfestsaal lässt sich Raphaela Gromes hier bestens begleiten von Julian Riem (Flügel) und dem harmonisch agierenden Arcis Saxophon Quartett, mit der Ingolstädterin, Ricarda Fuss, am Alt-Saxophon. Auch über die so fulminant wirkende Darbietung der „Rhapsodie espagnole“ von Ravel durfte sich das Publikum ganz besonders freuen. Die Musiker allesamt beeindruckten bei diesem anspruchsvollen Charakterstück, bestehend aus vier markanten Sätzen, mit einem erlesenen Gespinst von berückend transparenten Klängen, vielseitig angelegt, dynamisch glanzvoll und nahezu perfekt intoniert.

Ein Meisterwerk in der Musikgeschichte ist die Notation der „Rhapsodie in Blue“, aus der Feder von Gershwin. In dieser Besetzung und derart glanzvoll arrangiert durften die lupenreinen Klavierpassagen von Julian Riem, die seidigen Saxophonklänge der vier Bläser und die zart beseelten Celloklänge von Raphaela Gromes in schier bemerkenswerter und nahezu einmaliger Weise noch einmal ganz besonders leuchten.

Raphaela Gromes und Julian Riem musizieren immer wieder mit den genialen Musikern dieses ebenso weltweit gefragten Quartetts. Hier eröffnen sich für beide Nischen zwischen Klassik und Weltmusik, noch dazu in so wundervoll angelegten Transkriptionen. Und wie sehr wir alle – gerade in Pandemiezeiten – Kultur und Musik brauchen, wurde an diesem so gelungenen Abend in besonderer Weise offenbar.

