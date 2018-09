17.09.2018

Mit Karos durch den Herbst

Was trägt man in den kommenden Monaten? Das Modehaus Bullinger liefert die Antworten

Von Anna Hecker

Neuburg Ohne Karo geht es nicht. Ob groß, klein, bunt oder schlicht, das Muster ist der Trend bei der Herbstmode. Wer sein Karo-Teil richtig kombinieren will, hat an den kühleren Tagen eine große Auswahl. Zahlreiche Inspirationen, um das Muster in Szene zu setzen, sah man am Freitag und Samstag auf dem Laufsteg im Modehaus Bullinger, wo Sabine Hammerl die Herbst- und Wintertrends erklärte.

„Was soll ich heute nur anziehen?“ Diese Frage stellen sich sicher viele, wenn sie morgens vor dem Kleiderschrank stehen. Damit bei allen Modebewussten keine Ratlosigkeit entsteht, konnten sie sich im Modehaus Bullinger informieren. Die Maxime für Herbst und Winter lautet „Mach dich locker!“, wie Hammerl erklärte. Gemütliche Oversize-Pullover werden über eine Bluse aus zartem Chiffon gezogen und schaffen ein schickes und zugleich lässiges Outfit. Mit leuchtenden Gelbtönen, intensivem Orange sowie verschiedenen Blautönen können Frauen außerdem punkten. Auch wer es farblich nicht so intensiv mag, hat diese Saison viele Möglichkeiten. Glockenärmel, Zierfalten oder verspielte Printmuster zieren die Damenmode. Besonders feminin wirken bunte Herbstkleider mit Boho- oder Folklore-Mustern, die mit Strickjacken kombiniert werden. Vor allem in der jungen Mode gilt es dieses Jahr, den Spagat zwischen Sportmode und Eleganz zu schaffen. Sogenannte „Jogg Pants“ erinnern stark an Trainingshosen. Mit einem eleganten Oberteil, wie Bluse oder Blazer, verwandelt sich das Outfit in einen lässigen Streetwear-Look. Nicht nur Frauen mögen es im Modeherbst lässig. Auch die Männermode steht im Zeichen der Gemütlichkeit. Besonders wichtig ist ein Holzfäller-Hemd, gerne mit großen Karos und aus Flanell. Wer mit seiner Mode ein Statement setzen möchte, wird sich im Herbst über „Wording Shirts“ freuen, die mit Glitzerschrift oder bunten Drucken hervorstechen. Auch Accessoires wie Gürtel mit austauschbaren Schnallen sind bedeutsam: Wer die schlichte Metallschließe durch ein strassbesetztes Pendant ersetzt, hat gleich ein Ausgeh-Outfit.