28.12.2020

Mit Königinnen im Gespräch

Landtagsabgeordnete Eva Gottstein und Staatssekretär Roland Weigert reden mit vier bayerischen Produktköniginnen über die Rolle der Frau, über den Weg vom Ehrenamt in die Politik

Wie gehen eigentlich Königinnen mit Krisenzeiten um? Dieser spannenden Frage ist die Eichstätter Landtagsabgeordnete Eva Gottstein in Gesprächen mit vier bayerischen Produktköniginnen nachgegangen. Entstanden sind Videos, in denen nicht nur das Ehrenamt beleuchtet wird, sondern auch die Rolle der Frau und der Weg vom Ehrenamt in die Politik.

Traditionell hätte am zweiten Adventswochenende das Treffen der Produktköniginnen mit der Freie Wähler Fraktion im Bayerischen Landtag stattfinden sollen. „Durch die Corona-Pandemie ist dies natürlich nicht möglich“, bedauert die frauen- und ehrenamtspolitische Sprecherin der FW Landtagsfraktion, die das Königinnentreffen als frauenpolitischen Nachmittag vor acht Jahren ins Leben gerufen hatte. „Daher ist es mir umso wichtiger, mit diesen Videos Einblicke in die Tätigkeiten der Königinnen zu geben und ihnen auf diese Weise Respekt und Anerkennung für ihr ehrenamtliches Engagement zu zollen.“ Bei den Videodrehs mit dabei war auch Neuburg-Schrobenhausens Alt-Landrat und jetziger Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert aus dem Karlshulder Ortsteil Kleinhohenried.

Von ihren ganz besonderen Erfahrungen berichten zum einen die Bayerische Honigkönigin Katharina Gegg aus Neuburg. Sie verrät Gottstein und Weigert, wie man überhaupt Produktkönigin wird. Sie räumt dabei mit dem Klischee auf, Produktköniginnen würden nur wegen ihres schönen Aussehens gewählt: „Wir wollen unser Fachwissen weitergeben.“

Darüber hinaus erzählt Carolin Meyer, Fränkische Weinkönigin aus Castell, wie sie vom Ehrenamt in die Kommunalpolitik kam und welche Erfahrungen ihr dabei nützlich sind. Stephanie Brüderle aus Untermaxfeld, Bayerische Kartoffelkönigin seit 2019, verdeutlicht unter anderem, warum Ehrenamt nicht nur fordert, sondern auch sehr viel zurückgibt und zur persönlichen Entwicklung beiträgt. Und schließlich erfährt man von der Bayerischen Milchkönigin Beatrice Scheitz aus Andechs einerseits mehr über den Zusammenhalt der Königinnen auch in Zeiten, in denen persönliche Begegnungen selten geworden sind. Andererseits spricht sie auch über die Rolle der sozialen Medien.

„Ich durfte in den vergangenen Jahren etliche Hoheiten kennenlernen und bin begeistert, wie sie mit Leidenschaft, Fachwissen und ganz viel Charme ihr Produkt und ihre Region weit über Bayern hinaus repräsentieren und gleichzeitig ein modernes, kompetentes und starkes Frauenbild vermitteln“, freut sich Gottstein.

Sie hofft, dass im neuen Jahr wieder ein Treffen im Landtag mit vielen bayerischen Hoheiten zum Austausch möglich sei. (nr)

Videos sind online abrufbar unter

www.eva-gottstein.de.

