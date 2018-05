vor 32 Min.

Mit Machete gedroht

Die Polizei sucht nach einem Mann, der einen anderen mit einer Waffe verfolgt haben soll.

Mehrere Passanten wurden laut Polizei am Donnerstagabend Zeugen eines mysteriösen Vorfalles: Ein Unbekannter wurde dabei nach einem Streit in der Freybergerstraße von einem Mann verfolgt, der eine Machete in der Hand hielt und Drohungen rief. Der Flüchtende konnte ihn den weiteren Angaben der Polizei zufolge in der Nürnberger Straße abschütteln. Weil zwischen den beiden großer Abstand war, sei es es zu keinem Angriff gekommen. Einer der Zeugen behielt den Mann mit der Machete noch im Auge, bis dieser zusammen mit zwei weiteren Männern in einen Van der Marke VW mit Eichstätter Zulassung stieg. Der Van, bei dem es sich eventuell um einen Touran handelt, fuhr anschließend in Richtung Theodor-Heuss-Straße davon. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Bedrohung eingeleitet.

Gesucht wird nun ein Mann, der so beschrieben wird: 35 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, „westeuropäische Erscheinung“, normale Statur mit leichtem Bauchansatz, leicht gekrümmte Haltung, Stirnglatze, dazu langes, dunkles Haar mit grauen Strähnen, die zum Pferdeschwanz gebunden waren. Er war mit einer hellen Jeans und grau-blauem Pullover bekleidet.

Den mutmaßlich bedrohten Mann sucht die Polizei auch. Er soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er hat dunkles Haar, ist von kräftiger Statur und westeuropäischer Erscheinung. Er war mit einem roten T-Shirt und schwarzer langer Hose bekleidet.

Der Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Rufnummer 0841/9343-2222 zu melden.

