Mit Schwung in das Osterfest – trotz Pandemie

Experten geben Tipps für Ernährung & Sport – ein Fitness-Duo für mehr Power

Mit Karfreitag endet für viele Menschen nicht nur die Fastenzeit. Für viele ist es auch der Start in den Frühling und die genussvolle Osterzeit, auf die man trotz der einschränkenden Maßnahmen im Zuge der Pandemie nicht verzichten muss. Vielmehr sollte man die freien Tage mit gesunden Mahlzeiten, die auch die Seele erwärmen, genießen – und mit leichten sportlichen Aktivitäten beginnen, den Körper sanft aus dem Winterschlaf zu holen, empfehlen Ernährungsexpertin Dr. Anja Luci und Sportexperte Ralf Haag von der KKH Kaufmännischen Krankenkasse.

Ideal als Start ins Osterwochenende sieht Anja Luci den Gründonnerstag. An diesem Tag sollte man auf Fleisch verzichten und sich ausnahmslos einmal etwas Grünes zubereiten, beispielsweise einen Salat oder Nudeln mit einem klassischen Pesto aus Basilikum, Pinienkernen und Olivenöl. „Beliebt sind in dieser Zeit auch wachsweich gekochte Eier mit einer lauwarmen Kräutersauce oder Rahmspinat“, weiß Luci. Mit dieser leichten Kost im Magen lasse es sich nach einer kleinen Ruhepause auch hervorragend sporteln, ergänzt Fitnessexperte Haag. Ein ausgedehnter, zügiger Spaziergang sei ein toller Einstieg, um die in der Winterzeit vernachlässigte Fitness wieder aufzunehmen. „Die frische Luft tut nicht nur dem Körper spürbar gut, sondern macht auch den Kopf in dieser belastenden Zeit frei.“

Der nachfolgende Karfreitag ist traditionell der Fisch-Mahlzeit in Deutschland vorbehalten. „Fisch ist ein sehr gesundes Lebensmittel und sollte ohnehin mindestens einmal, besser zweimal in der Woche auf der Speisekarte stehen“, rät Anja Luci. „Er zählt zu den wenigen Lieferanten des lebenswichtigen Spurenelements Jod, das unentbehrlich für die Bildung der Schilddrüsenhormone und damit für unseren Stoffwechsel ist.“ Darüber hinaus liefere Fisch wertvolle Omega-3-Fettsäuren und die wichtigen Vitamine A, B sowie D. Alles zusammen ein Powerpaket, um die Funktion von Nerven, Muskeln, Knochen und das Immunsystem zu stärken sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.

Die Fischsorten Kabeljau, Schellfisch, Seelachs, Zander und Hecht würden, so Ralf Haag, beispielsweise wenig Fett haben, was vor allem Figurbewusste freuen dürfte. Und wer über die vergangenen dunklen und kalten Monate trotzdem etwas ‚Hüftgold’ angesetzt hat, der sollte sich in den kommenden Tagen die Laufschuhe schnüren und langsam mit einem Lauf- oder Walkingtraining beginnen. „Lassen Sie es dabei ruhig angehen: Laufen ohne zu schnaufen, ist die Devise“, rät Haag. Wer zum Einstieg nur zehn Mal abwechselnd eine Minute läuft und eine Minute geht, habe schon eine Trainingseinheit von 20 Minuten vollbracht. „Steigern Sie sich in den nächsten Wochen: Verkürzen Sie Geh-Einheiten und verlängern Sie im Gegenzug die Lauf-Einheiten. Irgendwann können Sie dann locker eine halbe Stunde durchlaufen“, macht der Sportexperte Mut.

Der Ostersonntag sollte mit einem ausgiebigen und gesunden Osterfrühstück starten. „Gönnen Sie sich einen frisch gepressten Saft, begleitet von einem selbst gemachten Müsli. Und dazu am besten Vollkornbrot oder -brötchen statt der sonst üblichen Weißmehlbrötchen“, sagt Anja Luci. Beim Belag sollte man auf magere Sorten, wie zum Beispiel Putenbrust oder Kochschinken, achten. Dasselbe gelte für Käse. Frische Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie und Kerbel, würden Quark oder Frischkäse eine pikant-würzige Note geben. Natürlich darf das klassische Oster-Frühstücksei nicht fehlen, das zu den Feiertagen ruhig täglich auf dem Frühstückstisch landen darf. „Eier sind viel besser als ihr Ruf und aufgrund ihrer zahlreichen Inhaltsstoffe wahre Gesundheitspakete“, ergänzt Luci. „Sie gehören zu den Top-Eiweißlieferanten und sind darüber hinaus eine preiswerte Quelle lebenswichtiger Nährstoffe. Aufgrund ihrer guten Sättigungswirkung sind sie besonders morgens zum Frühstück so wertvoll und bringen zudem unsere grauen Zellen auf Trab.“ (nr)

