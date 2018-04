vor 37 Min.

Mit bemerkenswerter Klangfantasie

Die Sinfonietta Cracovia und Susanne Hou beeindrucken mit Werken von Bach und Mozart

Von Johannes Seifert

Die Sinfonietta Cracovia, das offizielle Orchester der polnischen Hauptstadt Krakau und die kanadische Geigerin Susanne Hou konzertierten auf Einladung des Konzertvereins, um ein vielfältig angelegtes Programm zu präsentieren.

Gleich zu Beginn wurde bei der gefühlvoll intonierten „Symphonia de Nativitate“ eines anonymen Meisters der polnischen Barockzeit sowie bei der „Sinfonia Nr. 10 in h-Moll“, von Felix Mendelssohn Bartholdy, deutlich, wie gepflegt und nuancenreich dieser renommierte Klangkörper – seit Gründung vor allem durch Krzysztof Penderecki gefördert – musizieren kann. Zwar fehlte es vor allem in den schnellen Sätzen etwas an Leidenschaft, Temperament und auch Rasanz: Dennoch formte das Orchester, ohne Dirigent, ganz unprätentiös und scheinbar mühelos eine dezente Grundierung der Werke, musikalisch durchdacht, präzise und wirklich wohl dosiert.

Ganz besonders erfreute die Solistin Susanne Hou (Violine) im Konzertverlauf, bestens begleitet von der Sinfonietta Cracovia, mit der technisch makellosen Interpretation der Violinkonzerte in E-Dur von Bach sowie D-Dur von Mozart.

Die in Shanghai geborene Geigerin artikulierte brillant, scheinbar mühelos, mit bemerkenswerter Klangfantasie. Meist aber lauern Gefahren, wenn sich klassisch ausgebildete Geiger auf barockes Terrain begeben. So spürte man eben bei Bach, beispielsweise in den kunstvollen Verzierungen, eine doch sehr konventionelle Darbietungskunst. Trotz allem ist diese junge Geigerin eine wirklich herausragende Solistin, die vom Ingolstädter Publikum auch zu Recht mit lautstarkem Beifall gefeiert wurde.

Bereits mit fünf Jahren gab Susanne Hou ihr erstes Konzert. Ihr internationaler Durchbruch gelang der Geigerin als sie innerhalb von zwei Jahren erste Preise namhafter internationaler Violin-Wettbewerbe in Frankreich, Italien und Spanien erhielt. Seitdem konzertiert sie weltweit als Solistin mit bekannten Orchestern und Dirigenten. Susanne Hou spielt bei all ihren Konzerten die legendäre Guarneri del Gesú-Geige, die dem weltberühmten Geiger Fritz Kreisler gehörte.