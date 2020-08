vor 33 Min.

Mit dem Herzenswunschwagen an den Ort der Kindheit

Er hilft, schwerstkranke und sterbende Menschen glücklich zu machen. Für Evelin-Susanne J. ging es nach Berlin.

Nach schwierigen Wochen, in denen keine Herzenswunschfahrten durchgeführt werden konnten, wurden die Fahrten des Herzenswunschkrankenwagens nach der Corona-Pause wieder aufgenommen werden. Die erste Anfrage, die sich einstellte, kam vom Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen.

Mit dem Wunsch, nochmals an die Schauplätze ihrer Kindheit und Jugend zu kommen, wandte sich Frau J., eine gebürtige Ostberlinerin, über den Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen an die Malteser. Nach einigen Abstimmungen und etwas Vorlauf konnte die Fahrt vom Malteser Hilfsdienst organisiert und durchgeführt werden. So wurde im Vorfeld ein passendes Hotel gebucht und dank der Firma Spörer konnte ein Leihrollstuhl zur Verfügung gestellt werden.

Der Hospizverein Neuburg stellte die Anfrage beim Herzenswunschwagen

Das Malteser Team um Peter Kölbl, Franz Pschorr und Sophia Hallmeier holte Evelin-Susanne J., zusammen mit ihrer Tochter und einer Begleiterin des Hospizvereins Neuburg-Schrobenhausen zu Hause ab. Dann startete die Fahrt nach Berlin. Um neben der Tochter auch die Hospizhelferin und das Gepäck der sechs Personen sowie den Rollator und den Leihrollstuhl mitnehmen zu können, wurde die Fahrt mit zwei Fahrzeugen, dem Herzenswunschkrankenwagen und einem Begleitfahrzeug, durchgeführt.

Mit einem Zwischenstopp an der ehemaligen „Zonengrenze“ in der Nähe von Hof ging es am Freitag nach Berlin. Am Samstag folgte dann der Gang durchs Brandenburger Tor und eine einstündige Spreefahrt. Am Kanzleramt vorbei, ging es in die Nähe von Pankow, zu ihrem Geburtsort, wo kurze Besuche zu den Orten der Kindheit möglich gemacht wurden. Der Abschluss des Tages war eine Stadtrundfahrt.

Auch eine Stadtrundfahrt durch Berlin war dabei

Nach diesen emotional berührenden Augenblicken ging es wieder nach Hause. „Ich befinde mich in einer glücklichen Blase“, erzählte Evelin-Susanne J., in der die Vergangenheit wieder lebendig wurde. Mit all den schönen Augenblicken und Erinnerungen im Gepäck, kamen sie am Sonntagabend dann wohlbehalten zurück. „Ihr habt mir eine so schöne Zeitreise ermöglicht“, sagte Evelin-Susanne J., die sich sichtlich bewegt, bei den Helfern des Malteser Hilfsdienstes Ingolstadt und dem Hospizverein Neuburg-Schrobenhausen, bedankte. Der Dank von Evelin-Susanne J. verbunden mit der Bitte möglichst vielen anderen Personen solche schönen Momente zu bereiten, zeigt uns, dass wir mit unserem Dienst am Nächsten richtig liegen“, sagte Peter Kölbl. „Dies spornt uns an, weiter zu machen“, fügte Franz Pschorr an.

Der Herzenswunschkrankenwagen, der hilft schwerstkranke und sterbende Menschen glücklich zu machen, wird ausschließlich über Spenden finanziert.

Wer spenden will, kann dies tun unter Malteser Hilfsdienst e.V., Liga-Bank eG, IBAN DE58750903000007612222, Stichwort „Herzenswunschkrankenwagen“