vor 35 Min.

Mit dem Messer auf Mitbewohner eingestochen

In einer Ingolstädter Unterkunft für Asylsuchende hat ein Mitbewohner den anderen mit dem Messer angegriffen. Der Verdächtige sitz in U-Haft.

Die Kripo Ingolstadt ermittelt gegen einen 24-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Was steckt dahinter?

Am Dienstag war es laut Polizei in einer Ingolstädter Asylbewerberunterkunft gegen 22.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Asylbewerberunterkunft gekommen.

Nach allem was bisher bekannt ist, attackierte der 24-Jährige seinen 21-jährigen Kontrahenten unvermittelt mit einem Messer, als der mit einem Fahrrad in der Unterkunft umherfuhr. Der 21-Jährige erlitt durch das Abwehren des Messers Schnittverletzungen am Handrücken. Er konnte nach einer ambulanten ärztlichen Behandlung wieder das Klinikum verlassen.

Die Hintergründe sind unklar. Die Kripo Ingolstadt ermittelt.

Der Verdächtige war dann, bis die Polizei kam, von den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes am Tatort festgehalten worden. Die Hintergründe des Messerangriffs sind den weiteren Angaben der Polizei zufolge bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat der zuständige Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten angeordnet. Er wurde bereits am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (nr)

