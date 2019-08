18:29 Uhr

Mit dem Neuburger Volksfest geht es weiter bergauf

Der Aufwärtstrend des Neuburger Volksfestes hält an, die Besucher kommen in Scharen. Nur die Schausteller sind nicht ganz so zufrieden.

Von Marcel Rother

Das Neuburger Volksfest scheint seinen Abwärtstrend endgültig überwunden zu haben. Nachdem bereits im vergangenen Jahr – nach Jahren der Flaute – erstmals wieder positive Zahlen vermeldet wurden, setzt sich die erfolgreiche Entwicklung in diesem Jahr fort. „Es zeichnet sich eine gute Entwicklung ab, mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein“, zieht Marktreferent Manfred Enzersberger am Sonntag erste Bilanz.

Vor dem Hintergrund, dass Neuburg in diesem Jahr sein Schloßfest gefeiert hat – was für das Volksfest erfahrungsgemäß ein schlechteres Jahr bedeutet – habe es sehr viele Menschen auf den Volksfestplatz gezogen. „Die Straßenzüge waren sogar noch belebter als vergangenes Jahr“, sagt Enzersberger. Anscheinend sind die Menschen zwar zahlreich auf das Volksfest gekommen, Geld für Fahrgeschäfte haben sie aber offenbar nicht ganz so viel ausgegeben. Das Fazit der Schausteller jedenfalls fällt gemischt aus, berichtet deren Sprecher, Peter Winterholler: „Einige waren zufrieden, andere haben sich sicherlich mehr erhofft“, sagt er. Im Großen und Ganzen bestätigt aber auch er den positiven Trend. „Ich glaube, es geht weiter bergauf.“ Die Menschen seien trotz der Hitze bereits zahlreich zur Eröffnung am Schrannenplatz und den ersten Festzeltabend gekommen. Auch die meisten der anderen Veranstaltungen seien gut besucht gewesen.

Die Wiesnparty auf dem Neuburger Volksfest ist ein Erfolg

Festwirtin Michaela Kemper ist zufrieden mit dem Umsatz, den sie in ihrem Zelt gemacht hat. Vor allem der wieder ins Leben gerufene Volksfestdreikampf am Donnerstagabend sei gut angekommen. „Ich bin froh, dass die Stadt dem zugestimmt hat, die Teilnehmer waren begeistert und ich habe bereits zugesagt, dass es die Veranstaltung im kommenden Jahr wieder geben wird.“ Ebenfalls gut angenommen, vor allem auch von jüngeren Besuchern, sei die Wiesnparty am Samstag. So gut sogar, dass sich Kemper sich vorstellen kann, die Party mit DJ nächstes Jahr sogar zweimal anzubieten. „Es gibt wenige Möglichkeiten, wo man ausgelassen tanzen kann, das scheint bei den Besuchern sehr gut anzukommen.“

Weniger gut kam dagegen der Seniorennachmittag an, sagte Kemper. Rund 1000 Besucher weniger habe sie im Vergleich zum Vorjahr gezählt. Sie führt die geschrumpfte Besucherzahl darauf zurück, dass die Senioren seit vergangenem Jahr die Gutscheine für Würstl und Bier nicht mehr für den Verzehr zuhause, sondern nur noch für den im Zelt einlösen können. „Aber vielleicht braucht es einfach eine Zeit, bis sich die Menschen daran gewöhnen.“ Alles in allem verlief das Geschäft dennoch sehr positiv – nun gelte es, den Aufwärtstrend beizubehalten.

Themen Folgen