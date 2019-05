Mit dem Radl da am Vatertag

Neubau

Asylbewerber: Unterkunft in Neuburg bleibt vorerst bestehen

Plus Eigentlich hätte das Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg Ende des Jahres geschlossen werden sollen. An ihrer Stelle sollte ab 2020 ein Hochschulcampus entstehen. Doch mit einem Brief treten OB und Landrat jetzt auf die Bremse.