Mit dem Traktor von Klingsmoos bis zum Nordkap

Plus Egon Fleischner aus Klingsmoos hat seine Traktor-Tour nach Norwegen gestartet. Freunde und Bekannte überraschten ihn mit einer morgendlichen Abschiedsfeier.

Von Claudia Stegmann

Um kurz nach fünf sitzt Egon Fleischner noch nichts ahnend am Frühstückstisch in seinem Haus in Klingsmoos. In einer Stunde will er aufbrechen zu einer Tour, auf die er sich seit Monaten akribisch vorbereitet hat. Mit seinem Hanomag R 460 will er in knapp vier Wochen das Nordkap erreichen, das (fast) nördlichste Ende Europas. Etwa 4000 Kilometer wird er dafür in seinem Bulldog zurücklegen. Der Klingsmooser ist für dieses Abenteuer bestens vorbereitet: In den letzten Tagen vor der Abfahrt hat er nochmals seinen über 50 Jahren alten Bulldog auf Herz und Nieren geprüft, den Werkzeugkoffer auf Vollständigkeit gecheckt und den Wohnwagen mit allem Nötigen eingeräumt. Nichts fehlt, alles hat seinen Platz. Und trotzdem hat Egon Fleischner in dieser Nacht schlecht geschlafen. Die Nervosität und die Vorfreude auf das Abenteuer seines Lebens haben den 64-Jährigen nicht zur Ruhe kommen lassen.

Ein Dutzend Freunde und Bekannte verabschiedeten Freitagfrüh Egon Fleischner mit einem Gläschen Sekt. Bild: Claudia Stegmann Klingsmoos: So lief die Abschiedsfeier vor der Nordkap-Tour Während Egon Fleischner drinnen seinen Kaffee trinkt, versammeln sich draußen im Hof immer mehr Gäste. Es sind Freunde, Nachbarn und Bekannte, die seine Frau Silvia heimlich zu einer kleinen, morgendlichen Abschiedsfeier eingeladen hat. Noch bevor es hell wurde, haben sie in der Einfahrt Stehtische drapiert und Sektgläser bereitgestellt. Renata Planinc, die mit den Fleischners schon viele Motorradtouren gefahren ist, bringt haufenweise Käse- und Wurstbrote mit. „Dafür bin ich extra um 2 Uhr aufgestanden. Das muss Liebe sein!“, sagt sie und lacht. Denn für ihren guten Freund Egon hat sie das gerne getan. Unter den Gästen ist auch Ludwig Walter aus Karlshuld. Der 83-Jährige besitzt einen Oldtimer-Unimog, mit dem er schon so manche Ausfahrt zusammen mit Egon Fleischner und dessen Bulldog unternommen hat. „Das würd’ mich schon auch jucken!“, zeigt er sich über die Nordkap-Tour begeistert. „Wenn ich zehn Jahre jünger wär’, dann wär’ ich dabei.“ Silvia Fleischner spielte ihren Mann „zum Städtele“ hinaus. Bild: Claudia Stegmann Als schließlich Paul Thaler aus Weidorf mit seinem Traktor antuckert und unüberhörbar für Egon Fleischner vor dem Haus stehen bleibt, kann seine Frau Silvia mit der Überraschung nicht länger hinterm Berg halten. „Ja, was macht’s denn ihr da?!“, begrüßt der ehemalige Reifenhändler seine frühen Gäste. Bei Kaffee, Kuchen, belegten Broten und einem Gläschen Sekt erzählt er schließlich von seinen letzten Feinschliffen. Dazu gehört etwa die Landkarte, die am Heckfenster des Wohnwagens hängt und auf der seine 8000 Kilometer lange Route eingezeichnet ist. Für seine Frau, die ihn bislang auf seinen Traktor-Touren immer begleitet hat, wurden seine ständig neuen Ideen zuletzt allerdings zur Geduldsprobe. Neue Schuhe, Schutzbezüge für die Stühle, ein Gummibund für die Hosenbeine der Jogginghose – und das alles in letzter Minute. „Jetzt bin ich froh, wenn er weg ist“, seufzt sie und lacht. Die Leidenschaft fürs Traktorfahren teilt sie mit ihrem Mann, die acht Wochen lange Tour wollte sie aber dann doch nicht auf sich nehmen. Deshalb hat sich Egon Fleischner einen gleichgesinnten Weggefährten gesucht und diesen in Willy Fuchs aus dem Landkreis Donau-Ries gefunden. Zusammen mit dessen Ehefrau wird Silvia Fleischner in drei Wochen nach Finnland fliegen, von wo aus sie ihre Männer die letzten Kilometer ans Nordkap begleiten werden. Und wenn der Zeitplan klappt, können sie dort auch auf Egon Fleischners 65. Geburtstag anstoßen. Egon Fleischner fährt mit dem Bulldog ans Nordkap Bild: Claudia Stegmann Klingsmoos: Musik zum Abschied vor der Traktor-Tour ans Nordkap Um viertel nach sechs verabschiedet sich der Klingsmooser schließlich von seinen Freunden. Herzliche Umarmungen und gute Wünsche wechseln sich ab, die Nachbarin winkt vom Fenster aus herüber. Während Egon Fleischner den Motor seines Hanomags startet, setzt sich seine Frau hinter das Schlagzeug, das sie auf dem Gehweg aufgebaut hat und mit dem sie lautstark „Muss i denn...“ begleitet, das aus dem Lautsprecher schallt. Mit Papierservietten winken die Gäste Egon Fleischner hinterher, der auf die Pöttmeser Straße einbiegt und seinem großen Traum entgegenfährt. Reisetagebuch: Die Neuburger Rundschau begleitet die Fahrt von Egon Fleischner in einer Kolumne. In unregelmäßigen Abständen setzen wir uns mit dem Klingsmooser in Verbindung und lassen uns von ihm seine Erlebnisse schildern.



