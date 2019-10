19.10.2019

Mit den Vierbeinern auf heißer Spur

Hundesportfreunde treffen sich zu gemeinsamer Aktion

Den Aufruf zum Wandertag der Hundesportfreunde Kreuth waren 30 Mitglieder samt ihren Vierbeinern gefolgt. Obwohl der Vormittag noch ziemlich verregnet war, zeigte sich pünktlich zum Abmarsch die Sonne. So konnte man bei schönstem Herbstwetter auf die fünf Kilometer lange Strecke gehen.

Am Startplatz in Kreuth ging es nach der Begrüßung und einer kleinen Einweisung durch den Vorsitzenden Martin van den Boogard auf das Gelände der ehemaligen Tilly-Kaserne. Dieses Areal ist einigen Mitgliedern noch wohl vertraut, denn die ersten Treffen der Hundesportfreunde fanden hier statt. Darum ist der Name Kreuth auch immer noch ein Bestandteil des Vereinsnamens, obwohl man schon vor Jahren am Rande des Militärflughafens Zell ein neues Zuhause gefunden hat.

Auch heuer wurde die Strecke durch freiwillige Helfer wieder hervorragend präpariert, sodass Halter und Hunde auf die Spurensuche gehen konnten, um einen fiktiven Kriminalfall zu lösen. Überall waren kleine Hinweise versteckt. Vor allem die feinen Nasen der Vierbeiner wurden benötigt, um die Hinweise zu entdecken. Auf der Hälfte der Strecke war ein Verpflegungspunkt eingerichtet, und die Teilnehmer wurden dort durch das Betreuerteam bestens versorgt. Am Ende der Strecke gab es noch knifflige Fragen zu lösen, damit der Täter überführt werden konnte. Der Abschluss des Wandertages wurde bei einer deftigen Suppe im Vereinsheim gefeiert. (nr)

