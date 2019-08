00:32 Uhr

Mit der Ehrenamtskarte zur Kirchweih

„Backstagetour“ nach Fürth zu gewinnen

Jedes Jahr verzaubert Bayerns größte Straßenkirchweih, die Michaelis-Kirchweih in Fürth, weit über eine Million Besucher mit ihrem bunten Programm, denn die Kirchweih bietet nicht nur Fahrgeschäfte, Kulinarisches und frisch Gezapftes, sondern auch ein familienfreundliches Jahrmarkt-Flair mit traditionellen Marktschreiern und -ständen.

Auch heuer verlost das Sozialministerium zusammen mit der Stadt Fürth und den Vertretern der Fürther Schaustellerverbände eine Kirchweihführung „Hinter den Kulissen“ für fünf Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte mit je einer Begleitperson. Im Rahmen dieser ganz besonderen Tour können die Gewinner Einblicke in das Schaustellerleben gewinnen, verschiedene Attraktionen ausprobieren und vielfältige Kirchweihköstlichkeiten genießen. Die Tour im Rahmen der Kirchweih vom 28. September bis 9. Oktober beginnt am Montag, 30. September, um 16.30 Uhr. Darüber hinaus beinhaltet der Gewinn eine Übernachtung mit Frühstück in der Fürther Innenstadt für die Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober.

Inhaber einer gültigen Ehrenamtskarte können ab sofort per E-Mail an verlosung.ehrenamtskarte@stmas.bayern.de teilnehmen. Bitte ausschließlich das Stichwort „Kirchweihverlosung“ sowie Anschrift und Telefonnummer an. Die Teilnahmefrist endet am 4. September, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (nr)

