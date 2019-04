17.04.2019

Mit einem weißen Perlonhemd die Bedienung umgarnt

Irmgard und Georg Pahl aus Rennertshofen haben sich einst im Gasthaus kennengelernt. Nur kurze Zeit darauf haben sie geheiratet. Das ist jetzt 50 Jahre her.

Von Michael Geyer

„Es war ganz klar Liebe auf den ersten Blick“, sagt Irmgard Pahl, die heute zusammen mit ihrem Mann Georg die Goldene Hochzeit feiern kann. Sie erinnert sich noch ganz genau an jenen Sonntagvormittag, als sie zum ersten Mal 1968 als junge 17-jährige Bedienung beim Frühschoppen im Gasthaus Lang in Rennertshofen angefangen hatte. Ihren ersten Gast kannte sie zwar nicht, doch fiel er ihr wegen seines flotten, dynamischen Auftritts und vor allem auch wegen seiner blonden Lockenpracht und seines geschmackvollen Sonntags-Outfits mit dem schneeweißen Perlonhemd sofort ins Auge. Schnell wurde aus den ersten Blicken mehr: Am 18. April 1969 ließen sich die beiden standesamtlich trauen, einen Tag später feierte eine große Hochzeitsgesellschaft mit dem jungen Paar im Saal des Welschbräus.

Irmgard stammt aus Blossenau, wo sie mit einem Bruder aufgewachsen ist, Georg kommt aus Hatzenhofen und hat zwei Schwestern und einen Bruder. Er war damals bei Markmiller als Kaufmann beschäftigt, während Irmgard zuerst als Näherin bei Triumph in Neuburg und dann in Eichstätt in der Bahnhofswirtschaft Frey als Hauswirtschafterin arbeitete. Die Kinder ließen nicht lange auf sich warten: zuerst Werner, dann Walter und ein paar Jahre später Simone als Nesthäkchen. Ihr Zuhause fand die junge Familie in der Treidelheimer Straße, wo sie 1980 ein Häuschen kauften und selber sanierten. Der ganze Stolz der Jubilare sind ihre sechs Enkelkinder, die ihnen sehr viel Freude bereiten.

Goldene Hochzeit: Das Ehegeheimnis des Ehepaars Pahl

Während Georg seine Rente genießt, es ruhig angehen lässt, am Sonntag zum Frühschoppen geht, sich als Club-Fan im Fernsehen Fußball und Formel 1 ansieht und die Familie mit seinen Kochkünsten – besonders beliebt ist sein Krautfleisch mit frischen Kartoffeln – verwöhnt, ist Irmgard noch recht umtriebig. „Ich brauche noch ein bisschen Action“, umschreibt sie ganz bescheiden ihre vielfältigen Aktivitäten. In der Seniorenpflege Bertoldsheim kümmert sie sich um die Beschäftigung der Bewohner und arbeitet in etlichen Vereinen an vorderster Stelle mit: als Beisitzerin im Gartenbauverein und als stellvertretende Vorsitzende bei der AWO. Auch der Frauenbund schätzt ihr Engagement. Ein Anliegen sind ihr auch ihre älteren Mitbürger: Einmal im Monat organisiert sie einen Spielenachmittag bei Kaffee und Kuchen im Markttreff. Vor allem der Fasching hat es ihr angetan. Da macht sie nicht nur selber aktiv mit, sondern freut sich ganz besonders, dass schon drei Prinzessinnen aus ihrer Familie hervorgegangen sind: Tochter Simone im großen Hofstaat und die Enkelinnen Marina und Hannah im Kinderhofstaat. Auch klopft sie gerne einen Schafkopf.

Auf die Frage nach dem Geheimnis einer guten Ehe, hat Irmgard Pahl mehrere Rezepte parat: „Ohne Vertrauen geht nichts. Jeder soll seine eigenen Freiheiten haben. Zuhören, wenn der Partner etwas sagt, und keine Probleme aussitzen, sondern ausreden. Niemals mit Ärger im Bauch ins Bett gehen!“

