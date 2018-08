vor 19 Min.

Mit zartem Vogelgezwitscher zum Sieg

Mit Interpretationen aus Barock und Vorklassik entführten die Musiker des Biagio-Marini-Wettbewerbs ihr Publikum in die Vergangenheit.

Von Anna Hecker

Gespannt standen die sechs Ensembles auf der Bühne. Hinter ihnen war die zehnköpfige Jury aufgereiht, die das Können der jungen Musiker genau unter die Lupe genommen hatte. Jetzt war der entscheidende Moment gekommen. Wer durfte den Biagio-Marini Preis entgegennehmen? Vor der Verleihung des Preises war der Kongregationssaal am Donnerstag fast zwei Stunden lang von verschiedenen Stücken aus dem 16. und 17. Jahrhundert erfüllt gewesen. Auch das Publikum sollte sich dabei nicht nur von der Alten Musik verzaubern lassen, sondern auch aufmerksamer Zuhörer sein. Schließlich galt es noch den Publikumspreis zu vergeben.

Vogelgezwitscher erfüllte den Kongregationssaal. Als das erste Ensemble des Abends, das seit 2016 bestehende Quartett Sonoritá, den Wettbewerb eröffnete, fühlte sich das Publikum wohl zwischenzeitlich in einen Wald versetzt. Bei der „Sonata in Imitation of birds“ drangen aus den beiden Flöten von Hojin Kwon und Lea Sobbe tatsächlich zarte Vogellaute. Die beiden Flötistinnen nahmen sogar ihre Instrumente kurzzeitig auseinander, um dem oberen Flötenhals besonders hohes und feines Vogelgezwitscher zu entlocken. Mit ihrer Auswahl von schnellen und heiteren Stücken eröffneten sie die musikalische Reise in die Vergangenheit – in eine Zeit, als Biagio Marini noch selbst an Höfen vor den Pfalzgrafen auftrat. Der italienische Barockmusiker aus dem jungen 17. Jahrhundert, zu dessen Ehren der Wettbewerb in Neuburg ins Lebens gerufen wurde, prägte die damalige Instrumentalmusik.

Den Wettbewerb im Rahmen der Sommerakademie findet seit 19 Jahren statt

Im Rahmen der Sommerakademie präsentieren junge Musiker seit mittlerweile 19 Jahren bei diesem musikalischen Turnier verschiedene Stücke aus dem Barock und der Vorklassik. Mit für diese Zeit typischen Instrumenten, wie etwa dem Cembalo, dem Barockcello oder den Traversflöten, erschufen auch die diesjährigen Kandidaten eine breit gefächerte Klangkulisse und zeigten die vielseitigen musikalischen Ausformungen der damaligen Zeit.

Von dem fröhlichen Vogelgezwitscher des ersten Ensembles ging es über eine Mischung aus heiteren und getragenen Melodien zu eher melancholischen Stücken am Ende des Wettbewerbes. Die beiden Ensembles „Due Sopra il Basso“ und „Coronis“ präsentierten mit ihren gesanglichen Einlagen eine Alternative zu der reinen Instrumentalmusik der anderen vier Musikgruppen. Vor allem das deutsch-französische Trio von „Due Sopra il Basso“ mag den ein oder anderen Zuhörer überrascht haben. Nicht nur die an einen kleinen Schiffsmast erinnernde Erzlaute, die den Gesang der Bariton- und Altusstimme begleitete, war ein besonderer Anblick. Auch die klare und vor allem sehr hohe Stimme von Johannes Wieners sorgte für einen außergewöhnlichen Moment des Abends. Das ebenfalls deutsch-französische Ensemble „La Cantonnade“ und „La Récréation“, die sich bei ihrem Studium in Frankfurt kennen lernten, vervollständigten das Programm des Abends.

Den Sieg holte sich „Il Space“ aus Amsterdam

Bereits nach kurzer Zeit haben sich wohl zahlreiche Zuhörer gefragt, wie sie das große Talent der einzelnen Ensembles bewerten sollen. Jede der sechs Musikgruppen bewies Leidenschaft und Engagement in ihrer Interpretation. Am Ende war es der persönliche Geschmack, der das Publikum seinen jeweiligen Favoriten auswählen ließ.

Die Preisverleihung übernahmen dann Xenia Löffler, die bei der Sommerakademie für die Alte Musik zuständig ist, und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Sie verkündeten die Entscheidung der internationalen Fachjury, die statt persönlichem Gusto sicherlich mehr auf technische Feinheiten geblickt hatte und schlussendlich das aus Amsterdam stammende Quartett „Il Space“ als Sieger des Abends auswählte. Wie auch in den vergangenen beiden Jahren durfte sich ein Ensemble gleich über zwei Preise freuen: Mit ihrem Vogelgezwitscher hatte sich „Sonoritá“ nicht nur den zweiten Preis erspielt, sondern auch das Herz des Zuhörer und damit den Publikumspreis, der vom Förderverein Sommerakademie gesponsert wurde.

Bernhard Gmehling betonte in der Lobrede, dass zwar nun die Sieger feststehen, aber alle Teilnehmer des Wettbewerbes für ihre musikalische Leistung einen Preis verdient hätten. Das Publikum, das bereits den ganzen Abend seine Begeisterung durch langanhaltenden Applaus zum Ausdruck gebracht hatte, klatschte zustimmend.

