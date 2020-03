Mitfahrerbank soll künftig den Weg nach Neuburg erleichtern

Plus Seit Donnerstag steht die Mitfahrerbank in Sehensand. Ideengeber Fritz Goschenhofer hat sie bereits ausprobiert.

Wer kein eigenes Auto besitzt oder sich selbst nicht mehr hinter das Steuer setzen will, steht mitunter vor Problemen. Wie komme ich von A nach B? Wie transportiere ich meinen Einkauf nach Hause? Dinge, die sich im Stadtzentrum noch bewerkstelligen lassen, werden in Neuburgs Stadtteilen zur Hürde. Wenn Verwandte und Freunde nicht einspringen können, bleibt der Bus – oder seit Donnerstag eine Mitfahrerbank. Zumindest für die Bewohner in Sehensand.

Dort wurde nun am Ortsausgang auf der Höhe des Schützenheims eine Bank aufgestellt. Auf einem Schild, ähnlich dem an einer Bushaltestelle, steht „Mitfahrerbank“ und darunter ist eine Tafel angebracht auf der ein ausgestreckter Daumen auf „Neuburg“ zeigt. „Sieht super aus“, urteilt Fritz Goschenhofer. Der CSU-Stadtrat nennt sich selbst „Erfinder“ des Bank-Projekts. Die Idee ist nicht neu, aber einfach: Viele Bürger fahren täglich aus dem Stadtteil in die Neuburger Innenstadt und zurück. Nun soll, wer bereit ist, jemanden mitzunehmen, einen Blick auf die Bank am Ortsausgang werfen und den Wartenden oder die Wartende mitnehmen.

Ehemalige Bushaltestelle in Neuburg wird zur Mitfahrerbank

Für den Rückweg gibt es zur Bank in Sehensand ein Gegenstück am Landratsamt in Neuburg. Dort wurde laut Angelika Burghart vom Ordnungsamt eine ehemalige Bushaltestelle zur Mitfahrerbank umfunktioniert. Nach und nach sollen weitere Bänke in den Stadtteilen dazukommen. „Jetzt müssen wir sehen, wie das Angebot angenommen wird“, sagte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bei einem Ortsbesuch am Donnerstag.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurde das Projekt vom Stadtrat beschlossen. Dass es dann sechs Monate gedauert hat, bis die Bank letztendlich aufgestellt wurde, begründete Burghart mit langen Lieferzeiten und Witterungsbedingungen. „Es hätte etwas schneller gehen können“, sagt Goschenhofer. „Aber jetzt ist sie da.“

Bauunternehmer Pettmesser spendete die erste Bank

An der Finanzierung lag die Verzögerung zumindest nicht. Die erste Bank spendete Bauunternehmer Paul Pettmesser, weitere Interessenten haben sich bereits bei der Stadt gemeldet. Insgesamt kostete die Bank inklusive Schilder und Fundament 4000 Euro – für Letzteres kam die Stadt Neuburg auf. Und es scheint tatsächlich funktionieren, das „Bankerl“. Fritz Goschenhofer zumindest berichtete, dass bereits ein Auto angehalten habe, als er sich probeweise hingesetzt habe.