Mobilfunk: Weichering startet ins 5G-Zeitalter

In Weichering ist die Internetleitung leistungsfähiger als anderswo. Die Kommune ist die erste in Bayern, in der eine 5G-Technologie eingesetzt wird.

Vodafone erhöht die LTE-Kapazitäten in Weichering. Es ist die erste Kommune in Bayern, in der die dafür notwendige Technologie eingesetzt wird

Von Claudia Stegmann

Abends um Viertel nach Acht in Deutschland. Die Familie versammelt sich im Wohnzimmer, der Spielfilm beginnt. So war es einmal, denn in immer mehr Haushalten finden diese Gepflogenheiten nicht mehr statt. Analoges Fernsehen war gestern. Heute werden Filme gestreamt, sprich aus dem Internet abgerufen. Doch damit diese riesigen Datenmengen ruckelfrei in den Haushalten ankommen, braucht es eine leistungsfähige Übertragung – insbesondere dann, wenn viele Menschen gleichzeitig auf diesem Wege Daten ziehen.

In Weichering können sich Vodafone-Kunden freuen, denn sie dürften mit schwachen Datenübertragungsraten keine Probleme mehr haben. Anfang des Jahres hat das Telekommunikationsunternehmen den Mobilfunkmasten am Ortsrand von Weichering mit einer 5G-Technologie hochgerüstet. Das bedeutet zwar nicht, dass tatsächlich 5G im Endgerät ankommen, denn umgesetzt wird nach wie vor LTE. Doch nichtsdestotrotz ist das Internet in dem Ort jetzt deutlich schneller und leistungsfähiger als anderswo. „Die neue Technologie verfünffacht die LTE-Kapazitäten in Weichering“, erklären Vodafone-Vertreter bei einem Ortstermin.

Staatssekretär Roland Weigert und MdL Matthias Enghuber (von rechts) zusammen mit zwei Vertretern von Vodafone vor dem Mobilfunkmasten in Weichering. Bild: Claudia Stegmann

In Weichering können mehr Menschen zeitgleich schnell im Internet surfen

Das heißt zunächst einmal, dass fünfmal mehr Menschen mit ihren Smartphones zeitgleich schnell im Mobilfunknetz surfen können, ohne dass es Überlastungsanzeichen gibt. Doch auch über das Smartphone hinaus setzt die neue Technologie Maßstäbe. „Sie ersetzt die Glasfaserleitung in Weichering“, bringt es MdL Matthias Enghuber auf den Punkt, dem als Stimmkreisabgeordneter der Ausbau des Breitbands im Landkreis ein Anliegen ist. Denn mithilfe eines mobilen LTE-Routers – bei Vodafone nennt er sich GigaCube – können Haushalte, die bislang nur einen langsamen oder gar keinen DSL-Anschluss haben, auf die Internet-Überholspur wechseln und sich im besten Fall Übertragungsgeschwindigkeiten von 100 Megabit pro Sekunde ins Haus holen.

Alles in allem fasst Vodafone die technische Aufrüstung, die sich im Fachjargon Beamforming nennt, kurz und knapp so zusammen: In Weichering können jetzt einfach mehr Menschen schnell im Internet surfen – und zwar sowohl zuhause als auch auf der Straße. Vorausgesetzt natürlich, man ist Vodafone-Kunde. Weichering ist die erste Kommune in Bayern und eine der ersten in Deutschland, die von Vodafone mit der 5G-Technik ausgestattet wird. Dass die Wahl auf eine Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gefallen ist, freut auch Staatssekretär Roland Weigert, in dessen Wirtschaftsministerium der Mobilfunkausbau vorangetrieben wird. Weichering sei unter anderem deshalb zum Zuge gekommen, weil der dortige Funkmast einen idealen Abstand zum Ort habe, erklärte ein Vodafone-Sprecher. Das Privileg gilt übrigens nur für Weichering selbst. Der Ortsteil Lichtenau oder angrenzende Dörfer profitieren davon nicht.

Die nächste Kommune in der Region, die mit der 5G-Technologie von Vodafone ausgestattet werden soll, wird Ingolstadt sein. „Voraussichtlich im nächsten Jahr“ soll es dort soweit sein, heißt es seitens des Unternehmens.

