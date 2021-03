vor 27 Min.

Mode, Bücher und Bubble Tea: Neuburger Geschäfte öffnen wieder

Sonnenschein und geöffnete Läden: In der Färberstraße war am Montag einiges los. Die Menschen nutzten die Möglichkeit, ein Buch vor dem Kauf auch wieder durchblättern zu können.

Plus Der Inzidenzwert im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen liegt unter der entscheidenden Marke von 50. Geschäfte dürfen also seit Montag wieder Kundschaft empfangen. Was Neuburger Einzelhändler dazu sagen

Von Winfried Rein und Michael Kienastl

Strahlender Sonnenschein und offene Geschäfte: Das ist wohl das Rezept für eine belebte Innenstadt. Fast drei Monate ist es her, dass die Menschen zuletzt gut gelaunt durch die Neuburger Läden bummeln konnten. Am gestrigen Montag war es dann wieder soweit: Weil der Inzidenzwert im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit 29,8 am Montag unter der entscheidenden Marke von 50 lagen, wurden die Tore wieder geöffnet. Pro zehn Quadratmeter Ladenfläche darf seither wieder ein Kunde ins Geschäft.

Maria Habermeyer war die gute Laune anzumerken. „Als wir um kurz vor neun die Sachen vors Geschäft gestellt haben, waren schon die ersten Kunden da“, sagte die Inhaberin des Spielwarengeschäfts. Wie viele andere hat sie bis vor kurzem einen Abhol- und Lieferservice angeboten. Kunden konnten so die Spielwaren im Schaufenster oder online anschauen und bestellen. „Da hatten wir sogar mehr zu tun, weil wir die Kunden länger beraten mussten“, sagte sie. Habermeyer ist auch froh, dass sie deswegen keine Kurzarbeit anmelden musste. Trotzdem sei es für den Laden eine Durststrecke gewesen, lediglich die Fixkosten hätten gedeckt werden können.

Seit Montag dürfen Geschäfte in Neuburg wieder Kundschaft empfangen

Druckereibesitzer Helmut Pöschl dagegen kann das Internet mit seinen Dumpingpreisen nicht so gut leiden. Mit seiner Firma HP Mediendesign + Druck in der Eisengasse – neben Heindl die letzte Druckerei in Neuburg – hat er auch während des Lockdowns kontaktlos Schnellaufträge erledigt. Außerdem muss er für das Neuburger Bestattungs- und Überführungsinstitut Pietät Faller stets aufnahmebereit sein – für die Sterbebilder. Jetzt hofft er wieder auf Veranstaltungen, damit Einladungen, Plakate und Ähnliches benötigt werden.

„Ein paar Feste und endlich wieder Hochzeiten“ wünscht sich Elfie Bergmann, damit ihr Trachtengeschäft in der Schmidstraße wieder läuft. Sie hat wieder offen, aber ohne Anlass braucht man selten Dirndl. Der Modeladen Trend-Shop in der Färberstraße dagegen war am Montagvormittag voll. Direkt neben dem Desinfektionsmittel am Eingang verweist ein Schild auf Maskenpflicht und Mindestabstand. „Wir sind alle froh, dass es wieder losgeht“, sagte eine Mitarbeiterin. „Die meisten Kunden sind vorsichtig, aber manchmal gibt‘s auch Nörgler, die sich nicht an den Mindestabstand halten wollen.“

Am Südpark trifft sich wieder Kundschaft. Bis auf die Gastronomie hat nahezu alles geöffnet. Bild: Winfried Rein

Die Leute kaufen auch wieder Schuhe. Deichmann und My Shoes im Südpark verzeichneten gestern regen Zulauf. „Wir haben uns darauf vorbereitet“, sagt Deichmann-Leiterin Sarah Kohl, „aber so stark wie nach dem ersten Lockdown 2020 ist der Andrang nicht.“ Jutta Karmann und ihr Team von „Depot“ setzen auf „die neuen frühlingshaften Farben.“ Zuerst aber mussten sie die Weihnachtsartikel aus der Filiale für Wohnaccessoires und Hochzeitsdeko wegräumen.

Trotz Amazon und Co. sind die Leute froh, dass die Buchläden wieder offen haben. „Bücher leben davon, dass man sie in die Hand nimmt“, sagt die Filialleiterin der Buchhandlung Rupprecht, Juliane Beutel. Auch ihre Kunden konnten bis vor kurzem die Bücher nur im Internet bestellen und dann vor Ort abholen.

Großes Gedränge herrschte indes auch in Ingolstadt. Wie Frank Hausschmid als Chef des Westparks erzählt, sei der erste Tag nach der langen Schließungsphase „sehr zufriedenstellend“ gewesen. Wegen der Einlasskontrollen hätten sich teilweise sogar Schlangen gebildet. Zwar konnten noch nicht alle Geschäfte wieder öffnen, was mitunter daran lag, dass sich einige Mitarbeiter noch in Kurzarbeit befanden. „Aber bis Ende der Woche werden - mit Ausnahme der Gastronomie - alle am Start sein können“, ist sich der Westpark-Chef sicher.

Seit Dienstag gibt's in Neuburg wieder Bubble Tea

Und ein Laden eröffnet an diesem Dienstag gleich ganz neu. Mit „Red Panda-Tea“ in der Luitpoldstraße bekommt Neuburg nach fast zehn Jahren wieder einen Bubble Tea-Laden. Der Inhaber Thomas Bui ist überzeugt: „Auch wenn er zwischenzeitlich wieder nachgelassen hat, ist der Hype auf jeden Fall wieder da, die Läden in München und Ingolstadt sind voll“. Das gesüßte Getränk kommt ursprünglich aus Taiwan und stand vor einigen Jahren im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Das hat sich allerdings nicht bewahrheitet.

