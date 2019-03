vor 24 Min.

Mode: Das Dekolleté ist tiefer denn je

In diesem Frühling zeigen Frauen eher Knöchel als einen gewagten Ausschnitt. Was neben verkürzten Hosen sonst noch angesagt ist.

Bald kommt er, der Frühling. Dann ist endlich Schluss mit den tristen Farben. Die neue Frühjahrsmode ist schon da – und sie bietet eine Fülle an neuen Schnitten, neuen Mustern und vor allem an leuchtenden Farben, die schlagartig den Winter vergessen lassen.

Was in der neuen Saison auf uns zukommt, konnte das zumeist weibliche Publikum am Freitag und Samstag bei drei Modenschauen des Hauses Bullinger in Augenschein nehmen. In puncto Farbe sind es die Rot- und Pinktöne, die das Bild beherrschen, aber auch kräftiges Gelb und strahlendes Grün. In puncto Schnitte setzen die Modemacher bei den Hosen stärker denn je auf verkürzte Formen. „Das Dekolleté des Sommers ist der Knöchel“, brachte es Sabine Hammerl, die Moderatorin der Modenschauen, auf den Punkt.

Mode: Dekolleté 2019 am Knöchel

Besonders in sind dieses Jahr so genannte „Paperbag“-Modelle, die in der Taille mit einem Band zusammengebunden werden; weiterhin aktuell sind Galonstreifen an der Seitennaht der Hosen oder auch an Oberteilen. Noch sind die meisten Beinkleider schmal oder gerade, doch es tauchen immer mehr weite Hosen wie zum Beispiel Culottes auf. Bei den Mustern bietet der Modefrühling ebenfalls eine breite Bandbreite: Auf den Oberteilen grünt und blüht es, dass es eine wahre Pracht ist.

Eine Alternative zum Floralen sind die nach wie vor beliebten „Animal Prints“ oder aber abstrakte, graphische Muster. Bei den Herren geht es natürlich nicht ganz so wild zu. Was die Dessins betrifft, stehen bei ihnen Streifen im Fokus. Die Farbpalette in der Männermode reicht von Orange über knalliges Rot bis hin zu einem intensiven Blau, Trendfarbe ist auch hier Rot, speziell Himbeer- und Erdbeertöne. Sport- und Streetwear-Einflüsse sind in der Freitzeitmode auszumachen und auch im Businessbereich darf es durchaus lässig zugehen.

Auch Männer-Mode wird vorgestellt

Jungs mögen Mode, die den ganzen Tag viel Bewegungsfreiheit lässt. Ein Hingucker sind bei ihnen Shirts mit Wendepailletten: einmal mit der Hand drübergestrichen, kommt ein neues Motiv zum Vorschein. Solche Gags finden sich übrigens auch in der Bademode für Herren: Wird die Badehose nass, tritt plötzlich ein Muster zutage.

Bei den Mädchen finden sich viele Trends aus der Damenmode wieder, aber es wird auch nach wie vor kindgemäße Mode mit niedlichen Blumenkleidchen, verspielten, bestickten Oberteilen sowie frischen Sommerkleidern im Marine-Look oder feinen Tüllkleidern für festliche Anlässe angeboten. (ilau)

