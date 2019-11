vor 47 Min.

Modelleisenbahner präsentieren neue Anlage bei Weihnachtsausstellung

Die Modelleisenbahnfreunde öffnen am ersten Adventswochenende ihre Türen für Besucher. Was die Gäste erwartet.

Die Modelleisenbahnfreunde Neuburg e.V. (MEN) laden am ersten Adventswochenende, also am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr, Besucher zu ihrer alljährlichen Weihnachtsausstellung ein. Was die Gäste erwartet, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Vor dem Vereinsheim wird der bei Kindern sehr beliebte „Gutsel“-Express seine Runden auf einem Spur 1 Gleisoval (Maßstab 1:32) drehen. Aus den angehängten Güterwagen können sich die kleinen Besucher an Bonbons und Schokolade bedienen. Im Erdgeschoss wird es eine kleine „Vereinsgaststätte“ geben, die mit heißen Würsten und Getränken aufwartet.

Das erwartet die Besucher bei der Ausstellung der Modelleisenbahnfreunde Neuburg

Im Obergeschoss wird die allseits beliebte Tombola stattfinden, teilt der Verein mit. Als Hauptattraktion wird die neue digitale H0-Clubanlage präsentiert, die sich gerade im Aufbau befindet. Die Landschaftsgestaltung schreite voran, der Westteil mit einer imposanten Burganlage und einem Bergdorf sei schon weitgehend fertiggestellt und könne von den Besuchern in Augenschein genommen werden. Im Mittelteil stehen weitere Gebäude wie ein Bahnhofsgebäude samt Bahnsteigen, bei dem ein Neuburg-Bezug natürlich nicht fehlen darf. Im Ostteil ist eine Kleinstadt bereits angedeutet.

Für allgemeine Fragen zur Modellbahn beziehungsweise bei speziellen Problemen mit der eigenen Modelleisenbahn zu Hause stehen den Besuchern die Vereinsmitglieder gerne zur Verfügung. Die neue Zufahrt zum Vereinsheim befindet sich zwischen dem Penny Markt und der Firma Schulz an der Augsburger Straße, schräg gegenüber der Brauerei Julius. (nr)

