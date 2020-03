vor 52 Min.

Modenschau in Neuburg: Sehnsucht nach Leichtigkeit

Keine Absage trotz Corona: Was in puncto Mode in der neuen Saison angesagt ist, das haben die Besucherinnen am vergangenen Wochenende bei drei beliebten Modeschauen erfahren. Wir geben einen Überblick

Von Ilse Lauber

Als eine der vorerst letzten größeren Veranstaltungen in Neuburg fanden am Wochenende im Modehaus Bullinger wieder Schauen mit Damen-, Herren- und Kindermode statt. Nur wenige Plätze blieben frei, die anderen Besucherinnen ließen es sich trotz Empfehlungen, Menschenansammlungen zu meiden, nicht nehmen, bei einem Glas Sekt die neuesten Modetrends zu bewundern. Mit dem Kauf der trendigen Mode müssen Interessenten jetzt aber zunächst warten. Wegen der Corona-Pandemie und den Maßnahmen der Regierung muss der Einzelhandel ab dem heutigen Mittwoch nämlich seine Geschäfte schließen.

Nach den gedeckten Wintertönen können wir uns nun wieder auf mehr Farbe freuen. Signalfarben wie Giftgrün, Signalorange, Textmarkerblau, Pink und Pastelltöne sind gleichermaßen im Trend, ebenso Naturtöne wie Sand, Camel und Caramel, Khaki, Oliv und Schilf, sowie die Sommerfarbe schlechthin – Weiß in allen möglichen Nuancen.

In puncto Muster liegt frau mit Paisleys, Batikoptiken oder Jungle-Prints auf jeden Fall richtig. Die Schnitte werden weiter, Hosen sind weiterhin verkürzt und gerne weich fließend; allmählich im Kommen sind Schlaghosen. Zu den „Must-haves“ zählen Cargo- und Leinenhosen, kombiniert mit leichten Blusen oder Shirts mit fröhlichen Prints sowie ultraleichten Jacken in topmodischen Farben und Schnitten.

Bei den Herren bestimmen ebenfalls Leichtigkeit, Helligkeit und Frische das Bild. Die Farbpalette umfasst neben hellen Blautönen und Silbergrau auch neue Grün- und Orangetöne. Unten herum müssen es nicht immer Jeans sein – Jersey-Hosen sind noch bequemer, ebenso coole Chinos oder Joggpants. Soll es angezogener sein, empfiehlt sich ein neues Sakko als Basis, im Büro kombiniert mit einem gemusterten Hemd, in der Freizeit mit einem Shirt oder einem Poloshirt. Auch bei den Sakkos sorgen Jerseyqualitäten und Elasthan für Bequemlichkeit. Was die Kleinsten tagsüber und auch nachts tragen können, präsentierten die Kindermodels bei Bullinger wieder ganz gekonnt und charmant. Auch sie haben es natürlich gerne bequem und am besten gleichzeitig stylisch. Leuchtende Farben und tolle Prints zeichnen die neuen Kollektionen aus. Und die jüngeren „Fashionistas“ setzen auf Teile mit Bling-Bling: Mit Strass auf den Jeans und Pailletten auf dem Shirt stehen sie ihren Mamas in puncto Modebewusstsein in nichts nach.