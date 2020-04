Moderater Ansturm auf Bau- und Gartenmärkte in Neuburg

Plus Am Montag wurden die Ausgangsbeschränkungen gelockert. In Neuburg ging es aber gesittet zu. Wie die Baumärkte den Kundenstrom lenken.

Seit Montag dürfen in Bayern wieder einzelne Geschäfte öffnen. Den Anfang machen Bau- und Gartenmärkte sowie Gärtnereien. Auch wenn der ganz große Ansturm ausblieb, wirkte die Öffnung der Märkte auch in Neuburg wie eine kleine „Befreiung“. Das gilt für die Kundschaft genauso wie für die Betreiber. Den einen sind bis zu 20.000 Euro Tagesumsatz weggebrochen, die anderen wollen handwerklich arbeiten und endlich ihre Gärten begrünen. Nur die Inhaber der Blumenfachgeschäfte sind maßlos verärgert, weil sie immer noch nicht aufmachen dürfen.

Die aktuelle Regelung in der Coronakrise bezeichnet Diana Fink als „wirklich große Enttäuschung“. Die Inhaberin des Geschäfts „Blumenhandwerk“ in der Weinstraße (ehemals Schuh Sens) habe vergangene Woche aus München grünes Licht zur Ladeneröffnung erhalten, am Freitag sei die Genehmigung dann aber zurückgenommen worden. Erst ab nächsten Montag darf im Laden wieder verkauft werden.

Lockerung der Ausgangsbeschränkung: Floristinnen ärgern sich

Doch bis dahin hätten Discounter, Bau- und Verbrauchermärkte das meiste Geschäft mit den Blumen bereits gemacht, vermutet die Floristin. „Jede Tankstelle verkauft Blumen und wir haben seit vier Wochen geschlossen.“ Dehner etwa habe in Rain sein Gartencenter mit 3500 Quadratmetern am Montag öffnen dürfen. Die kleinen Blumenhändlerinnen dagegen würden immer noch versuchen, mit Bestellungen und Lieferungen über die Runden zu kommen. Das sei weder fair noch sachgerecht.

Freilich haben auch die Baumärkte vom Frühlingsgeschäft kaum profitiert. „Wir mussten tausende Frühjahrsblüher wie Primeln oder Stiefmütterchen wegwerfen“, berichtet Christoph Eitl, Leiter des Hagebau-Marktes in Neuburg-Nord. Das Saisongrün durfte nicht verkauft werden. Dabei hatte der Marktchef zusammen mit seiner Mannschaft bis Mitte März die Gartenabteilung komplett neu gestaltet. Doch dann kamen die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbot. Der Laden war zu.

Bei der BayWa ist der Einkaufswagen Pflicht. Vor und nach dem Einkauf wird er laufend desinfiziert. Bild: Winfried Rein

Der Betrieb in den Baumärkten in Neuburg lief geordnet ab

Am Montag holten sich nun die Kunden aus allen drei Neuburger Baumärkten Material zum Arbeiten, Blumenerde und viele Pflanzen. Immerhin ist jetzt Geranienzeit, Balkone und Terrassen warten auf bunte Blüten. Schlangen stauten sich allerdings nicht vor den Märkten, der Betrieb lief geordnet und natürlich mit Abstand. „Die Neuburger sind sehr diszipliniert“, hat Felix Kühnen vom Hagebau-Markt festgestellt. Dass jedoch die Stadt Neuburg ausgerechnet jetzt, während der Sperrung der Bergheimer Donaubrücke, vor der Einfahrt auf der Ingolstädter Straße einen Kanal erneuern lässt, gefällt den Gewerbetreibenden überhaupt nicht.

Zeitweise leitete der Chef persönlich den Käuferstrom. Etwa jeder zweite trug einen Mundschutz. Das muss sich ab kommende Woche ändern, schließlich wird das Tragen einer Maske dann zur Pflicht im öffentlichen Raum.

Jeder Kunde in einem Baumarkt in Neuburg braucht einen Einkaufswagen

Während der Pennymarkt Schokoladenhasen verschenkt, lässt die BayWa nebenan jeden einzelnen Einkaufswagen desinfizieren. Jeder Kunde muss einen nehmen, maximal 37 dürfen in den Markt. Das Bauzentrum Mayer hat die Obergrenze bei 50 angelegt, Obi im Südpark bei 100. Am Montag sei das Kontinent noch nicht ausgeschöpft worden, so eine Obi-Sprecherin, „aber vielleicht kommt der Ansturm noch.“ Man wird sich jedenfalls an die ungewöhnlichen Bedingungen gewöhnen müssen.

Tanja Fürst in ihrem Geranienmeer: Der Neuburger Fachbetrieb hat natürlich Einbußen, macht aber das Beste aus der Krisensituation. Bild: Winfried Rein

Feste und Hochzeiten fallen aus, „und das Ostergeschäft ist auch weg.“ Doch Ingrid Fürst von der gleichnamigen Neuburger Gärtnerei will nicht jammern. In den Gewächshäusern am Bahndamm leuchten tausende Geranien, Narzissen und Hyazinthen in Rot, Rosa, Violett und Gelb. Am Montag kam wieder Kundschaft, der Laden in der Münchener Straße macht nächste Woche auf. Sich über die Situation zu ärgern, hilft nicht weiter. „Wir nehmen die Situation, wie sie ist, und machen das Beste daraus.“

