Mordverdacht und tödliche Unfälle

Ein Mann aus dem Kreis Eichstätt soll eine Rentnerin umgebracht haben. Mitte August beginnt der Prozess gegen ihn. In den kommenden Wochen stehen noch weitere Verhandlungen an

Von Luzia Grasser

Corona hatte auch die Justiz in Ingolstadt ausgebremst. Es gab im Wesentlichen nur Entscheidungen bei Eilverfahren oder Verhandlungen, wenn einer der Beteiligten in Haft saß. Doch in den kommenden Wochen stehen einige größere Prozesse an, unter anderem ein Mordprozess gegen einen Mann, der eine Rentnerin in Haunwöhr getötet haben soll. Bei anderen Taten laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die Tat hatte viele in Ingolstadt erschüttert. Eine 80–Jährige war im November in Haunwöhr in ihrem Haus umgebracht worden und es gab zunächst keinen Hinweis auf einen möglichen Täter. Doch wenige Tage später konnte die Polizei dann doch einen Verdächtigen fassen, einen 27-Jährigen aus dem Kreis Eichstätt. Nun beginnt die Verhandlung gegen den Mann, der Vorwurf lautet Mord. Prozessauftakt ist am 11. August am Landgericht.

Am 20. August beginnt am Landgericht der Prozess gegen einen Mann aus dem Kreis Pfaffenhofen. Die Anklage wirft ihm Totschlag und ein verbotenes Autorennen vor. Bei einem Unfall im Oktober vergangenen Jahres auf der A9 bei Manching soll der Angeklagte das Auto eines 22-Jährigen aus Gaimersheim gerammt haben. Das Opfer starb noch an der Unfallstelle.

Das Berufungsverfahren gegen einen Autofahrer, der schuld sein soll am Tod eines 13-Jährigen aus Geisenfeld, findet ab 13. Oktober am Landgericht statt. Das Kind saß im September 2018 im Auto des Angeklagten, als es zum verhängnisvollen Unfall auf der B300 kam. Der Vorwurf lautet fahrlässige Tötung.

Vor einem Jahr gab es einen spektakulären Unfall auf der A9. Der Fahrer eines Audi R8 hatte einen Kleinwagen regelrecht von der Autobahn gefegt. Dessen beide Insassen waren zunächst lebensgefährlich verletzt, haben den Unfall aber überlebt. Der Unfallfahrer flüchtete und konnte trotz einer großangelegten Suche bislang nicht gefasst werden. Der Sportwagen war zuvor gestohlen worden.

Noch laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einem tödlichen Badeunfall an der Kratzmühle (Kreis Eichstätt). Eine Vierjährige war dabei am Freitag gestorben. Laut Staatsanwaltschaft muss aber erst noch die genaue Todesursache des Mädchens geklärt werden. Außerdem wollen die Ermittler aktuell noch die genauen Umstände des Todes herausfinden.

Am Abend des 19. Juni ist ein 50-Jähriger in einem Internetcafé an der Ettinger Straße in Ingolstadt erschossen worden. Noch am Tatort konnte die Polizei einen 37-jährigen Verdächtigen festnehmen, der in Untersuchungshaft kam. Aktuell laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Die Linken-Bezirksrätin Stefanie Kirchner war Ende Juni in Kösching von einem Unbekannten angegriffen worden. Der Mann soll bei der Tat „Scheiß Linke“ gebrüllt haben. Nach Auskunft von Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es bislang keine neuen Erkenntnisse, Zeugenhinweise seien nicht eingegangen.

Fast 18 Jahre lang war ein junges Paar aus Ingolstadt vermisst, jetzt wurden in einem Wald bei Kipfenberg die sterblichen Überreste der beiden gefunden. Offenbar sind sie Opfer eines Verbrechens geworden. Noch laufen die Ermittlungen, um möglicherweise auch nach der langen Zeit noch auf die Spur eines Täters zu kommen.

