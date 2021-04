Motorradfahrer flüchtet in Neuburg vor Polizeistreife

Der Unbekannte raste am Samstag durch die Baustellen an der Augsburger Straße mit 100 km/h und entkommt der Polizei schließlich auf der B16. Wer kennt den Mann?

Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der am Samstagnachmittag von einer Streifenbesatzung kontrolliert werden sollte und der daraufhin die Flucht ergriff. Der Unbekannte war gegen 15 Uhr einer Polizeistreife in der Adolf-Kolping-Straße aufgefallen, da das Kennzeichen seines Motorrads keine Stempel aufwies. Deswegen sollte das Motorrad kontrolliert werden. Als der Motorradfahrer zum Anhalten aufgefordert wurde, flüchtete er über die Blumen-, Münchner, Ostermann- und Augsburger Straße. Wie die Polizei mitteilte, verhielt sich der Verfolgte gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern „äußerst rücksichtslos und unvorsichtig“. Im gesperrten Baustellenbereich in der Augsburger Straße erreichte er Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Auf der B16 in Richtung Ingolstadt entkam er schließlich der Polizei.

Das Motorrad und der Fahrer werden wie folgt beschrieben: blaues Motorrad, Baujahr circa 2000, Ingolstädter Kennzeichen mit fehlenden Stempeln. Der Mann war von kräftiger Statur und hatte einen deutlichen Bauchansatz, er trug dunkler Kleidung und einen schwarzen Helm.

Die Polizei Neuburg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können bzw. von dem Motorradfahrer auf seiner Flucht gefährdet wurden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter 08431/6711-0 entgegen. (nr)

