vor 32 Min.

Motorradfahrerin stürzt nach Unfall bei Hollenbach - und verletzt sich schwer

Eine Motorradfahrerin stößt zwischen Ehekirchen und Rohrenfels mit einem Autofahrer zusammen. Sie fällt so schwer, dass sie der Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Ingolstadt bringen muss.

Zu einem Unfall ist es am Wochenende auf der Staatsstraße zwischen Ehekirchen und Rohrenfels gekommen, bei dem sich eine Motorradfahrerin schwer verletzte. Was war passiert?

Polizei Neuburg meldet: Motorradfahrerin stürzt bei Ehekirchen in Grünstreifen

Wie die Polizei berichtet, war ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der Staatsstraße unterwegs und wollte nach links in den Hollenbacher Weg biegen. Die 20-jährige Motorradfahrerin, die sich hinter ihm befand, erkannte das allerdings zu spät. Sie versuchte, an dem abbiegenden Wagen noch links vorbeizufahren. Dabei kollidierten die beiden.

Die Motorradfahrerin stürzte in den Grünstreifen. Der Rettungshubschrauber brachte sie ins Klinikum nach Ingolstadt, teilen die Beamten mit. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von gesamt 10000 Euro. (nr)

