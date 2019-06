vor 31 Min.

Motorradunfall: Eine Frau aus dem Landkreis stirbt

Die 43-Jährige war Sozius, als ein 18-jähriger Autofahrer bei Bischofsmais in Niederbayern auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Frau überlebt nur noch die Nacht.

Die schrecklichen Meldungen über tödliche Motorradunfälle lassen nicht nach. Wie jetzt zu erfahren war, erlag am Mittwoch im Klinikum Deggendorf eine 43 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ihren schweren Verletzungen. Diese hatte sie sich als Sozius bei einem Motorradunfall tags zuvor zugezogen. Der 46 Jahre alte Fahrer aus der Oberpfalz war noch an der Unfallstelle verstorben.

Wie es in der Polizeimeldung heißt, hatte sich der Unfall bereits am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Ruselstraße in der Nähe von Ritzmais bei Bischofsmais (Landkreis Regen) ereignet. Wie ein Augenzeuge gegenüber der Polizei angab, war ein 18-jähriger Autofahrer in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen. Danach streifte er auch noch ein Auto.

Die Frau war an der Unfallstelle noch reanimiert worden

Der 46 Jahre alte Motorradfahrer, der laut Polizei aus dem Landkreis Cham stammt, war so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Beifahrerin aus dem hiesigen Landkreis hatte an der Unfallstelle noch reanimiert werden können und war dann mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Deggendorf eingeliefert worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, erlag sie dort tags darauf ihren schweren Verletzungen. Der Unfallverursacher erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin im dritten Fahrzeug blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Der Verkehr musste umgeleitet werden. Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Die Frau ist die vierte Unfalltote im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in nur kurzer Zeit. Vor einer Woche war ein 20-Jähriger aus Neuburg nach einem Unfall im Neuburger Stadtteil Bittenbrunn aus dem Leben gerissen worden. Nur einen Tag später ereignete sich auf der B 13 bei Brautlach (Gemeinde Karlskron) ein folgenschwerer Unfall, bei dem ein Motorradfahrer (52 Jahre) und eine Autofahrerin (60) ihr Leben verloren. (nr)

