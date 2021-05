Schwertransport bei Ingolstadt: Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen

Ein Schwertransport wird im Ingolstädter Osten für Behinderungen sorgen. Dieses Gebiet sollten Autofahrer großräumig umfahren.

Am späten Nachmittag des 19. Mai oder am Vormittag des 20. Mai fährt erneut ein Schwertransport mit einer Turbine beladen durch die Gemeindebereiche Münchsmünster und Vohburg an der Donau. Das Ziel des Schwertransports ist das Kraftwerk in Irsching. Aufgrund der Länge von rund 60 Meter und etwa 530 Tonnen Gewicht kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Vollsperrungen in den Gemeindegebieten. Insbesondere ist die B16a, Staatsstr. 2232 und die Kreisstraße PAF 17 betroffen, teilt die Polizei mit.

Schwertransport im Osten Ingolstadts: Behinderungen und Vollsperrungen

Aufgrund der erforderlichen Sperrmaßnahmen wird es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen im Zuge der Transportbegleitung kommen. Die Fahrtdauer des Transportes kann derzeit noch nicht abschließend mitgeteilt werden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Transportstrecke großräumig zu umfahren und die Verkehrsdurchsagen im Rundfunk zu beachten. (nr)

