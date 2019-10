vor 46 Min.

Münzraub und falscher Sanitäter

Wo ermittelt die Polizei? Welche Verfahren landen bald vor Gericht? Wer muss sich bereits verantworten? Ein Überblick über aktuelle Fälle bei Polizei und Gericht

Von Stefan Küpper und Luzia Grasser

Polizei, Staatsanwaltschaft und die Gerichte sind in Ingolstadt immer sehr beschäftigt. Hier ein kurzer Überblick über noch laufende oder gerade abgeschlossene Verfahren:

Das mit Abstand größte und Aufsehen erregende Verfahren ist der Korruptionsprozess gegen Ingolstadts Alt-Oberbürgermeister Alfred Lehmann. Das Urteil wird am kommenden Dienstag, 22. Oktober, verkündet. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt fordert eine dreijährige Freiheitsstrafe für den früheren Rathauschef. Die Verteidigung hat auf eine Bewährungsstrafe von unter einem Jahr plädiert.

In die Psychiatrie muss ein 21-jähriger Asylsuchender, der kurz vor Weihnachten mit einer Bastelschere auf seinen Mitbewohner in einer Unterkunft losgegangen war. Ein Sachverständiger hatte dem Mann vor dem Landgericht paranoide Schizophrenie attestiert, die sehr wahrscheinlich auch Auslöser für die Tat gewesen sein könnte. Das Gericht folgte dieser Einschätzung des Gutachters. Die 1. Jugendkammer hatte den 21-Jährigen für schuldunfähig erklärt. Er wurde bis auf weiteres in der Psychiatrie untergebracht. Wer schuldunfähig ist, kann nicht verurteilt werden. Rein rechtlich hatte die Kammer die Taten als versuchten Totschlag in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung gewertet.

Ein Aufsehen erregender Unfall hatte sich am 23. Juni frühmorgens auf der A9 bei Ingolstadt ereignet. Ein Audi R8, dessen Fahrer auf der linken Spur vermutlich mit ziemlich hoher Geschwindigkeit unterwegs war, war ins Schleudern geraten und hatte einen Kleinwagen von der rechten Spur gerammt. Dessen 21-jähriger Fahrer schwebte zunächst in Lebensgefahr, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete zu Fuß, nachdem sich sein Wagen in der Böschung überschlagen hatte. Trotz einer groß angelegten Suchaktion wurde er bislang nicht gefunden, auch wenn die Polizei seine Identität kennt. „Wir sind noch heiß am Ermitteln“, so ein Polizeisprecher. Der R8 war vor dem Unfall gestohlen worden, das Kennzeichen war gefälscht.

Anfang Mai war ein 80-Jähriger in seiner Wohnung in Ingolstadt von zwei unbekannten Frauen überfallen worden. Die beiden hatten an der Tür geklingelt und den Mann offenbar gleich zurück in seine Wohnung gedrängt. Dort hatten die Täterinnen 50 Euro gestohlen und waren unerkannt entkommen. Bei dem Überfall war es zu einem Gerangel gekommen, bei dem sich der Rentner verletzt hat. Knapp drei Wochen später ist er gestorben. Die Obduktion hat jetzt allerdings ergeben, dass die Verletzungen, die er sich beim Überfall zugezogen hat, nicht die Ursache waren für den Tod des Mannes.

Wer hat Ende Februar wertvolle Ausstellungsgegenstände aus dem Museum für Ur- und Frühgeschichte auf der Eichstätter Willibaldsburg gestohlen? Noch immer kann die Polizei diese Frage nicht beantworten. Die Diebe waren damals ziemlich dreist vorgegangen. Während der regulären Öffnungszeit hatten sie Vitrinen zertrümmert und Schwerter und wertvolle Münzen gestohlen. Der Wert der Beute sowie der Sachschaden liegen bei rund 20.000 Euro. Nach Auskunft der Polizei wird aktuell zusammen mit Kollegen des Landeskriminalamts (LKA) ermittelt, denn dort gibt es spezielle Experten unter anderem für Münzdiebstähle.

Beim Ingolstädter Amtsgericht ist noch keine Anklage gegen den Mann eingegangen, der Anfang des Jahres als falscher Sanitäter für einige Wochen beim Roten Kreuz in Ingolstadt gearbeitet hat. Aufgekommen war alles, weil er eine 16-Jährige belästigt haben soll. Als die Polizei deshalb bei ihm aufkreuzte, stellte sich heraus, dass sich der 19-Jährige mit gefälschten Dokumenten und Unterlagen beim Roten Kreuz beworben hatte. Eine Ausbildung zum Notfallsanitäter hatte er nie absolviert. Das BRK hat darauf den Mann, der sich noch in der Probezeit befunden hatte, sofort entlassen. Ende Mai hat die Polizei den jungen Mann, der offenbar bei einer Bekannten untergetaucht war, ausfindig gemacht, daraufhin kam er in Untersuchungshaft.

Bei einer Vollbremsung eines Linienbusses hat sich vor sieben Jahren ein Fahrgast in Ingolstadt verletzt. Die Versicherung des Mannes hat den Busfahrer und die städtische Verkehrsgesellschaft verklagt. Sie werfen dem Fahrer vor, nicht angemessen reagiert zu haben, als dieser einen Fußgänger zwischen stehenden Autos auf der Gegenfahrbahn bemerkt hatte. Als der Passant die Fahrbahn des Busses betrat, reagierte der Fahrer mit einer Vollbremsung – und der Fahrgast wurde durch den Bus geschleudert. Das Landgericht Ingolstadt hatte die Klage in erster Instanz abgewiesen. Die Versicherung als Klägerin legte dann dagegen Rechtsmittel ein. Das Oberlandesgericht München will die Entscheidung nun heute verkünden. (mit dpa)