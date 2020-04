00:31 Uhr

Muffins für die Begegnungsstätte

„Du bist nicht allein“ – Lions Neuburg und Caritas helfen seelisch erkrankten Personen

Die Caritas Begegnungsstätte für seelische Gesundheit hat sich mit finanzieller Unterstützung der Neuburger Lions etwas Schmackhaftes einfallen lassen – ausnahmsweise im Wortsinn.

Viele der rund 60 Klienten der Begegnungsstätte leben alleine und leiden sehr unter den Ausgangsbeschränkungen und der für den Publikumsverkehr geschlossenen Begegnungsstätte. Ihnen fehlt der Ansprechpartner, der Kontakt zu anderen Menschen, das Gefühl des Angenommen seins. Ein Zustand, der für einige Betroffene nicht gesundheitsfördernd ist. „Wir haben zusätzlich zu unserer intensiven telefonischen Beratung etwas gesucht, was unseren Klienten das Begegnungsstätten-Gefühl nach Hause bringt“, wird der Leiter der Begegnungsstätte, Christoph Müller, in einer Pressemitteilung zitiert. Schnell sei klar gewesen, heißt es dort weiter, dass dies über die Lieferung von zubereiteten Speisen und Kuchen an die Klientel der Begegnungsstätte machbar sei. In Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Neuburg, der den Caritasverband unterstützt, entstand dann das Projekt „Du bist nicht allein“, das inzwischen schon seit eineinhalb Wochen läuft. Was wird hierbei konkret getan?

Zweimal die Woche werden Suppen und süße Köstlichkeiten im Wechsel gekocht oder gebacken und im Anschluss daran an die Klientel geliefert. Die Lieferfahrten dauern in der Regel drei bis vier Stunden, die Helfer legen dabei in etwa 70 Kilometer pro Fahrt zurück.

Christoph Müller berichtet über die ersten Erfahrungen und Reaktionen der Menschen: „Wir bekommen sehr positive Rückmeldungen, entweder direkt vom Balkon gerufen oder im Anschluss am Telefon“, sagt der Leiter der Neuburger Begegnungsstätte.

Die Begegnungsstätte möchte das Angebot bis zum Ende der Ausgangsbeschränkungen aufrechterhalten, berichten die Organisatoren in ihrer Mitteilung weiter. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Klienten wissen, dass weiterhin an sie gedacht wird – auch wenn man sich nicht persönlich begegnen kann. Die telefonische Beratung der Klienten und ihrer Angehörigen findet Montag bis Donnerstag von 07.30 bis 15 Uhr statt, freitags außerdem von 07.30 Uhr bis 13 Uhr.

Weitere Informationen dazu gibt es beim Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen, der Begegnungsstätte für seelische Gesundheit Neuburg unter Telefon 08431/9096320 oder per E-Mail an christoph.mueller@caritas-neuburg.de.

