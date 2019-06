15:00 Uhr

Multi-Kulti-Fest bietet eine kunterbunte Weltreise

Beim Multi-Kulti-Bürgerfest in Neuburg wurde ausgelassen getanzt.

Das Multi-Kulti-Bürgerfest lockt die Besucher mit traditionellen Tänzen, landestypischen Speisen und internationaler Musik auf den Volksfestplatz.

Von Silke Federsel

Wenn einmal im Jahr auf dem Volksfestplatz das Multi-Kulti -Bürgerfest stattfindet, dürfen sich die Besucher auf eine kleine Weltreise freuen. Ob traditionelle Tanzeinlagen, Musikdarbietungen oder unterschiedlichste kulinarische Leckerbissen – das bunte Programm ist vielfältig gestaltet, es gibt an jeder Ecke es etwas anderes zu entdecken.

30 Stände, betrieben von 24 Nationen aus fünf Kontinenten, lockten heuer wieder bei bestem Festwetter mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen auf den Volksfestplatz. Und natürlich hatten sich die Betreiber wieder allerhand einfallen lassen, damit ein Besuch an ihrem Stand ein besonderes Erlebnis wird. So servierte das gut gelaunte Team vom vietnamesischen Stand gebratene Nudeln oder Frühlingsrollen für die Gäste, die Barkeeper aus der Dominikanischen Republik mixten tropische Cocktails und eine Frau in traditioneller russischer Tracht plauderte mit den Besuchern und empfahl ihnen Köstlichkeiten aus ihrer Heimat.

Der Zauber des Orients herrschte am syrisch-marokkanischen Stand. Bild: Silke Federsel

Die Speisen sind eine Besonderheit beim Multi-Kulti-Bürgerfest in Neuburg

Eine Besonderheit: Auf dem Fest gab es viele traditionelle Rezepte, teilweise aus Omas Küche, zu probieren – wie auch am Stand der Ungarn. Hier freute sich György Suhajda, seinen Gästen Langosch zu präsentieren – leckere Teigfladen aus einem weichen Hefeteig, die im Fett ausgebacken werden und bei den Gästen sehr gut ankamen. Für den Inhaber einer Neuburger Pizzeria ist es schon der vierte Besuch auf dem Fest: „Es macht immer viel Spaß“, sagte er. Die einzige Einschränkung: Als Standbetreiber sehe er leider relativ wenig von den Angeboten der anderen Nationen, weil er selbst die ganze Zeit mit der Zubereitung der Speisen beschäftigt sei.

Der äthiopische Kulturverein präsentierte auf dem Fest seine Arbeit und verkaufte eine Auswahl landestypischer Speisen. Bild: Silke Federsel

Über zu wenig Andrang konnten sich auch die Äthiopier nicht beschweren, die sozusagen schon zu den Stammgästen auf dem Multi-Kulti-Bürgerfest gehören. „Wir sind schon von Anfang an mit dabei“, sagte Tadesse Tebebe vom äthiopischen Kulturverein, dessen Mitglieder sich auf dem Bürgerfest ehrenamtlich engagierten. Das Geld, das sie dort einnehmen, spenden sie an ein Hilfsprojekt in ihrer alten Heimat. „Für uns ist das Fest immer eine gute Gelegenheit, uns und unsere Vereinsarbeit zu präsentieren“, sagte er.

Natürlich durfte man sich auf dem Multi-Kulti-Bürgerfest nicht nur über gutes Essen freuen, sondern auch dem ein oder anderen traditionellen Showprogramm beiwohnen. So zeigten die Tänzerinnen aus Indonesien etwa auf der Bühne in ihren prächtigen Gewändern einen Pfauentanz, während eine Gruppe junger Frauen und Mädchen türkische Folklore präsentierte.

Geschick war bei diesem vietnamesischen Tanz gefragt. Bild: Silke Federsel

Das Multi-Kulit-Bürgerfest in Neuburg war ein Erfolg

Über den gelungenen Ablauf und die vielen Besucher freute sich auch Stadtteilmanager Jürgen Stickel, der das Fest zusammen mit seinem Kollegen Marek Hajduczek und vielen weiteren Helfern organisiert. „Das Bürgerfest ist mittlerweile ein Selbstläufer“, sagte er. Auch der Aufbau habe wieder einmal reibungslos geklappt, eigentlich so gut wie bisher noch nie. Das sei natürlich auch einer gründlichen Vorbereitung zu verdanken, sagt Stickel. Sehr zufrieden war er auch darüber, dass der Abendflohmarkt am Tag zuvor gut angenommen wurde.

Ebenso freute sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling über die mittlerweile 21. Auflage der Veranstaltung. „Es ist ein Fest von Bürgern für Bürger“, sagte er. Hier kommen alle zusammen, um gemeinsam friedlich zu feiern. „Neuburg ist international und bunt, und dieses Fest ist der Beweis dafür“, sagte der Oberbürgermeister.

