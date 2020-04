vor 26 Min.

Mundschutz gespendet

Landrat Peter von der Grün (l.) dankt Rudi Alfa für die Masken, die die FüGK nun an medizinische und pflegerische Einrichtungen weitergibt.

Neuburger Unternehmer beliefert den Landkreis mit Mund-Nasen-Masken

Die Beschaffung von Schutzausrüstung für medizinische und pflegerische Einrichtungen im Landkreis ist derzeit einer der Schwerpunkte der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK). Stark nachgefragt sind dabei Mund-Nasen-Schutz-Masken (MNS) sowie FFP2-Masken. Vergangene Woche konnte die FüGK den Bestand erneut erweitern.

Unter anderem freute sich Landrat Peter von der Grün über 12.000 MNS, die der Neuburger Rudi Alfa ans Landratsamt lieferte. Der Unternehmer hatte zusammen mit seinem Geschäftspartner Alexander Schopf, der derzeit in Peking tätig ist, Masken in China für die eigene Firma eingekauft. Da die Stückzahl den Bedarf jedoch übertraf, bot er der FüGK 10.000 Stück an. 2000 weitere Masken spendete Rudi Alfa.

Landrat Peter von der Grün bedankte sich für die großzügige Spende. Die Masken werden nun Einrichtungen des Landkreises ausgegeben. (nr)