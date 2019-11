vor 53 Min.

Museumsfest soll musikalischer werden

Was in der Umweltbildungseinrichtung in Kleinhohenried geplant ist. Neuer Vorstand gewählt

Von Annemarie Meilinger

Seit 1998 gibt es die Umweltbildungsstätte Haus im Moos und das angegliederte Freilichtmuseum, das sich allerdings erst im Laufe von zwei Jahrzehnten zu seiner jetzigen Größe entwickelt hat. Steffi Klatt, die neue Leiterin der Bildungsstätte, und Museumsleiter Friedrich Koch berichteten von erfolgreichen Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Von den Donaumoos-Erlebnistagen, einer sehr gefragten Biber-Fachtagung und die Beteiligung an den Tagen der Nachhaltigkeit in Ingolstadt berichtete Steffi Klatt, vom Kartoffelfest und einer Serie von abendlichen Kulturveranstaltungen Friedrich Koch.

Die Planungen für nächstes Jahr sehen unter anderem eine große Ausstellung mit Werken der Künstlerin Danica Jovanovic aus Karlshulds serbischer Partnerstadt Beska vor. Das Museumsfest soll nach der Idee von Kulturreferent und Stiftungsratsmitglied Alexander Haninger mit viel mehr Musik stattfinden. „Wir sind dran“, so Koch. In Zukunft sollen auch die großen Museumsbestände ins Auge gefasst werden, die in drei vollgestopften Scheunen lagern. „Wir müssen nicht alles aufheben, aber wir könnten mehr Exponate für lokale Ausstellungen nutzen.“ Dazu müssten die Bestände jedoch erst einmal erfasst und geordnet werden.

Im Bereich der Umweltbildung soll für die kommenden zwei Jahre ein Klimaschutzprojekt entstehen, für das Steffi Klatt 30.000 Euro Fördermittel beantragt hat. Eine mit Leadermitteln geförderte Ausstellung „Der Klimaladen“ soll im Juli im Haus im Moos Station machen.

Dass die Ausgaben im Haus im Moos in diesem Jahr deutlich höher sind als in den vergangenen, erklärte Friedrich Koch damit, dass Baumaßnahmen immer verschoben werden mussten, weil man derzeit keine Handwerker bekäme und weil in der Zeit der knappen Handwerker auch die Preise in die Höhe schießen. Als Nächstes soll die Heizung im Haus im Moos für 110.000 Euro renoviert werden, im Museum will man die Sanierung der Dächer anpacken. Insgesamt summieren sich die Ausgaben der Vermögensverwaltung auf über 401.650 Euro, doch in dieser Summe sind auch angehäufte Etats für Bauunterhalt der vergangenen Jahre ab 2012 enthalten. Die Liquiditätsmittel der Stiftung werden im kommenden Jahr auch deshalb deutlich schrumpfen, weil die Ausgaben für Löhne und Gehälter stark gestiegen sind. Die Mitarbeiterzahl ist zwar nur von 18 auf 19 erhöht worden, doch Kosten für Krankheitsvertretungen und Geringverdiener für Haus und Garten wirken sich aus. 687.800 Euro Zuwendungen erhalten Haus im Moos und Museum im Jahr 2020, der Landkreis bezahlt mit 257.500 Euro den Löwenanteil. Dass solche Einrichtungen Geld kosten und nicht wirtschaftlich sein können, daran erinnerte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, der Karlskroner Bürgermeister Stefan Kumpf, der jetzt Stellvertreter ist, denn das Amt des Vorsitzenden hat er nach der Wahl mit dem Königsmooser Bürgermeister Heinrich Seißler getauscht.