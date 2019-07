00:33 Uhr

Musica aliter: Mit Feinsinn und Eleganz

Alte Musik beeindruckt Besucher in der Schlosskapelle

„Cantate Domino, singt dem Herrn ein neues Lied und preist seinen Namen, denn er hat Wunder getan“: Unter diesem Motto konzertierte „Musica aliter“ – eines der bemerkenswerten Vokalensembles für Alte Musik in unserer Region – in der gut besuchten Schlosskapelle und erfreute mit homogen und innig dargebotenen Werken, etwa aus der Feder von Claudio Monteverdi, Johann Pachelbel oder Heinrich Schütz.

Die engagierten Sänger agierten dabei mit Feinsinn und Eleganz und erfreuten durch ihren so stimmigen und ausgewogenen Gesang. Seit vielen Jahren intoniert Musica aliter (Cornelia Haug-Mayer, Katharina Mayer, Sopran, Franz Mayer, Alfred Haran, Tenor, Fabian Mayer, Bariton und Robert Schneiderbauer, Bass) Musik der Renaissance und des Barockzeitalters in weitgehend authentischer Aufführungspraxis und erfreut damit in besonderer Weise.

Ebenso glanzvoll und stimmig zeigte sich das Instrumentalensemble „Concertino Castello Nuovo“ bei der Darbietung von Werken, notiert von dem in Neuburg wirkenden Komponisten Biagio Marini, Georg Philipp Telemann oder Heinrich Biber. Dabei musizierten die Musiker, Eva-Maria Wagner, Katharina Mayer (Barockvioline), Susanne Hiby, Julian Weiß (Viola da Gamba), Julian Weiß, Fabian Mayer (Barockcello), Vanessa Lorenz (Violine) und die in der Region bekannte Kirchenmusikerin Edyta Müller (Cembalo/Orgel) erstaunlich souverän, wohlklingend in der Stimmung, agogisch rein, rhythmisch präzise und dynamisch erlesen. Gerade Nachbauten historischer Streichinstrumente sind oftmals in Sachen Intonation etwas schwerfällig und verlangen technische Versiertheit. Doch die jungen Akteure beherrschen den Umgang mit den Originalklanginstrumenten in bester Manier. Dies wurde besonders deutlich.

Zum gelungenen Abschluss dieser wohlklingenden und festlichen Stunde erklang ein wundervoll intoniertes „Singet dem Herren“ von Pachelbel. Alte Musik in unterschiedlichen Besetzungen derart gekonnt serviert, erlebt man wirklich sehr selten. Diese entfaltete in der Schlosskapelle ihre so glanzvolle und einmalige Wirkungskraft. (js)