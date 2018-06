vor 37 Min.

Musik und Tanz in Karlshuld

Die Blaskapelle und der Trachtenverein aus Grasheim luden am Wochenende vor den Theresienbau.

Von Xaver Habermeier

Schon von Weitem hörte man am Samstag die schmissigen Rhythmen der bayerisch-böhmische Musik, die vor dem Theresienbau in Karlshuld gespielt wurde. Fünf Stunden lang gab die Blaskapelle Karlshuld abwechselnd mit ihren Musikerkollegen aus Reichertshofen ein Blasmusik-Open-Air, bei dem Traditionelles genauso gespielt wurde wie bekannte Stücke aus Musicals und Filmen oder Schlager.

„Das ist das vierte Mal, dass wir zu dieser Veranstaltung einladen, jedes Jahr haben wir Glück mit dem Wetter und es werden immer mehr Besucher“, schwärmte Vereinschef Ernst Hammer, der die Blaskapelle 2010 mit gegründet hat. Unter den Kastanienbäumen und unter dem Scheunenvordach hatten die Vereinsmitglieder Tische und Bänke aufgestellt, und wo kein natürlicher Schatten für ein kühles Plätzchen sorgte, spendeten große Schirme Schutz vor der Sonne.

Die Veranstaltung bestreitet die Musikgruppe jedes Jahr mit einem anderen Partner. In den vergangenen Jahren waren schon die Königsmooser Musi, die Weicheringer Unterviertel-Musi und die Marktkapelle Hohenwart mit dabei, berichtete Hammer. Dieses Jahr wurde nun die Blaskapelle Reichertshofen als Gast eingeladen. „Wir haben zweimal miteinander geprobt, das hat super funktioniert“, sagte deren musikalischer Leiter Christian Hofner. Das bestätigte auch Karlshulds Dirigent Christian Mattes, der bei den zwei gemeinsamen Auftritten den Takt für die insgesamt 70 Musiker angeben durfte.

Dazwischen wechselten sich die Musikgruppen mit ihren Auftritten ab. Die Karlshulder beeindruckten unter anderem mit einem Beatles-Medley, mit Filmmusik und Schlagern. „Das Dschungelbuch“, der Marsch „Burgenländer Grüße“ oder der „Jäger aus Kurpfalz“ stand dagegen beim Blasmusikorchester aus Reichertshofen auf dem Programm. Den Gästen gefiel’s ganz offenkundig, denn sie erklatschten sich gleich mehrere Zugaben.

Tags darauf am Sonntag ging es an selber Stelle nicht weniger schwungvoll zu. Bei sommerlichen Temperaturen lud dieses Mal der Heimat- und Trachtenvereins „Dö Birkastoana“ aus Grasheim zum Tanz ein. Für die passende Musik sorgte die Hopfa-Moos-Musi. Werner Seitle, der Vorsitzende der Birkastoana, erschien dafür herausgeputzt in Tracht. Damit war er nicht allein, folgten ihm doch zahlreiche Vereinsfreunde. Über 200 Gäste kamen in Dirndl, Lederhose oder im sommerlichen Outfit. „Zu uns kommen Tanzbegeisterte aus Ingolstadt, Pfaffenhofen, Schrobenhausen und bis aus Freising“, freute sich Seitle. Viele davon kamen nicht nur zum Zuschauen. Sie hatten Spaß beim Walzer, Landler, Zwiefachen und bei Figurentänzen. Der Tanzmeister war am Sonntagnachmittag mit dem Gartenfest rundum zufrieden. „Das sind heute alles geübte Tänzerinnen und Tänzer. Schaut gut aus, da gibt es nichts zu bemängeln.“