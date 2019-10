vor 45 Min.

Musikalischer Botschafter

Die Marktkapelle Rennertshofen ehrt Gründungsmitglieder und langjährige Aktive. Warum der Verein für die Gemeinde so wichtig ist und was den Musikanten aus der Vergangenheit besonders in Erinnerung blieb

Von Michael Geyer

Mit Mozarts Serenade Nr. 1 eröffnete das Klarinettentrio mit Magdalena Pfister, Tatjana Munninger und Andreas Weigl die Ehrungsfeier der Marktkapelle zu ihrem 40-jährigen Bestehen im Probenraum des Vereins und nahm das vorweg, was Bürgermeister Georg Hirschbeck in einem Zitat des Philosophen Aristoteles kurz darauf ansprach: „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten.“

Hirschbeck dankte dem Musikverein als wichtigem Kulturträger in der Gemeinde für seine vielfältigen Aktivitäten. Die Marktkapelle bereichere das Leben in Rennertshofen, sodass der Verein nicht mehr aus der Marktgemeinde wegzudenken sei. Als musikalischer Botschafter habe der Verein sich und Rennertshofen weit über die Landkreis- und Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Darüber hinaus vermittle der Verein durch seine aktive Vereins- und Jugendarbeit Gemeinschaftsgeist, Kameradschaft und Verbundenheit. „Das sind hohe soziale Güter. Darauf dürft ihr alle stolz sein“, meinte Hirschbeck und dankte den Ausbildern, Lehrern, Dirigenten und vor allem den Aktiven.

Vorsitzende Stefanie Czerny erinnerte daran, dass vor genau 40 Jahren und einem Tag der Verein gegründet wurde und lud nach der Ehrung der Gründungsmitglieder zu einer Zeitreise ein. Die anwesenden Ehrenmitglieder des Vereins nahmen die Gäste zu den Meilensteinen der vergangenen 40 Jahre mit: Ihr Vorgänger, Ehrenvorsitzender Roland Braun, ließ die Anfangsjahre Revue passieren, wo auf Anregung seines Vaters Rudolf Braun und des heutigen Altbürgermeisters Ernst Gebert die Kapelle gegründet wurde und es in Rennertshofen noch Wirtschaften gab, in denen die Musikanten ihre ersten Auftritte hatten, nachdem sie sprichwörtlich bei null angefangen hatten. Auch Geni Polleichtner, von Anfang an dabei und mit allem vertraut, berichtete, wie der Verein zu seiner Tracht gekommen war, die aus dem Dachauer Raum stammt und auch bei uns einmal üblich war. Richard Stark erzählte vom Ausbau des Probenraums, der 1996/97 in tatkräftiger Zusammenarbeit der Musikanten und der finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde bewältigt wurde. Viele der am Bau beschäftigten Musikanten waren zu Freunden geworden und hatten die Stammtischmusik des Vereins gegründet. Michael Geyer erzählte vom Wechselbad der Gefühle, das er mit vielen anderen durchlebte, als beim Bezirksmusikfest 1993 Zweiter Bürgermeister Josef Margraf vor dem Festzelt zusammenbrach und andererseits die Musikfreundschaft zur Banda Musicale aus Pomarolo bierseelig gefeiert und gefestigt wurde. Klaus Gottschall, Dirigent seit über drei Jahren, führte die Zuhörer schließlich in das Heute zurück: „Wir haben eine tolle Mischung aus jüngeren und älteren Spielern und haben musikalisch einige Sprünge nach vorne gemacht“, zog er ein Zwischenresümee seiner Arbeit. „Das Beste steht nicht in den Noten! Das Beste sitzt hier im Raum“, freute sich Vorsitzende Stefanie Czerny. „Generationen, die zusammenkommen und gemeinsam Musik spielen. Menschen mit jeder Menge Herzblut für die Marktkapelle Rennertshofen. Menschen, bei denen nicht das Ich, sondern das Wir im Vordergrund steht. Menschen, die zusammenhalten.“ Sie erhielt am Schluss der stimmungsvollen Veranstaltung Standing Ovations für ihre Arbeit, die sie seit 1990 als Aktive, Ausbilderin, Schriftführerin und seit 2011 als Vorsitzende mit viel Einsatz und Engagement betreibt. (mg)

