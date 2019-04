vor 59 Min.

Musikalisches Experiment in Ingolstadt

Trompetenvirtuose spielt in der Bach-Orgel

Der virtuose Trompeter Hans Jürgen Huber und Konzertorganist Franz Hauk präsentieren am Mittwoch, 1. Mai, um 12 Uhr viele berühmte Ohrwürmer im Ingolstädter Liebfrauenmünster an der Bach-Orgel von Kristian Wegscheider. In den bunten Musik-Strauß von „Classic-Hits“ werden unter anderem die berühmte d-Moll-Toccata von Johann Bach, der unsterbliche Canon von Pachelbel oder eine virtuose Passacaglia von Georg Friedrich Händel gebunden. Dazu kommen weitere Kostbarkeiten und einige eher selten zu erlebende Werke von Johann Ludwig Krebs, dem Lieblingsschüler Bachs.

Hans Jürgen Huber und Franz Hauk wagen ein Experiment: Wie zu Bachs Zeiten üblich, wird dabei der Trompetensolist ins Innere des Orgelwerks klettern und von dort aus zu hören sein. Erstmalig kann man für ein großes Mittagskonzert feste Plätze mit der Eintrittskarte reservieren. Ein langes Anstehen vor dem Einlass ist nicht mehr notwendig.

Karten für das Konzert „Best of“ sind an der Tageskasse ab 11.15 Uhr zum Preis von 13 und 15 Euro sowie vorab zuzüglich Vorverkaufsgebühren online unter www.orgelmusik-ingolstadt.de und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (Ticket-Service im Westpark Ingolstadt, Tourist-Information in der Ingolstädter Innenstadt oder am Hauptbahnhof Ingolstadt). (nr)

Themen Folgen