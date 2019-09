vor 35 Min.

"Mut zum Hut" 2019 in Neuburg: Termin heute, Programm, Eintritt und Öffnungszeiten

Hüte in Hülle und Fülle gibt es bei "Mut zum Hut" in Neuburg a. d. Donau. Alle Infos zu Terminen, Programm, Öffnungszeiten und Eintritt: hier.

Verkaufsschau "Mut zum Hut" wird ab heute bis zum 29. September 2019 in Neuburg veranstaltet. Hier finden Sie alle Infos rund um Termine, Programm, Öffnungszeiten und Eintritt.

Wussten Sie, dass der Panamahut eigentlich in Ecuador erfunden wurde? Mehr über diesen Huttyp und weitere einzigartige Hüte und faszinierende Schmuckstücke von Designern aus aller Welt erfahren Sie bei "Mut zum Hut". Die weltgrößte Hutverkaufsschau findet dieses Wochenende in Neuburg an der Donau statt. Neben der Hüteschau findet parallel die Schmuckschau „schmuck durch Schmuck“ statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Kulturpreisträgerin Ute Patel-Mißfeldt.

Alle Infos rund um Termine, Öffnungszeiten, Programm und Eintritt gibt es hier in der Übersicht.

"Mut zum Hut" 2019: Start heute, Termine, Öffnungszeiten

Das Event "Mut zum Hut" findet am letzten Septemberwochenende, also vom 27. bis zum 29. September 2019, statt. Eingeladen werden die Besucher heuer in das historische Residenzschloss in Neuburg an der Donau. "Mut zum Hut" hat an folgenden Tagen geöffnet:

Freitag, 27.09.2019: 17.00 – 22.00 Uhr

Samstag, 28.09.2019: 10.00 – 20.00 Uhr

Sonntag, 29.09.2019: 10.00 – 19.00 Uhr

Das Programm von "Mut zum Hut" 2019

Die rund 15.000 Hüte werden bei "Mut zum Hut" in diesem Jahr unter anderem in einer Sondermodenschau präsentiert. Zudem wird ein Hutflechter aus Ecuador anreisen, der sich beim Flechten seiner Kunstwerke über die Schulter schauen lassen will. Alle weiteren Infos zum Programm können Sie hier unserer Übersicht entnehmen:

Freitag, 27. September

17.00 Uhr , Eröffnung: Ansprache mit Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling, danach

Modenschau mit Damen- und Herrenhüten unter dem Motto "Panama trifft Ecuador"

, Eröffnung: Ansprache mit Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling, danach Modenschau mit Damen- und Herrenhüten unter dem Motto "Panama trifft Ecuador" 22.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Samstag, 28. September

10.00 Uhr : Einlass

: Einlass 11.00 Uhr : Kleine Extra-Modenschau im Innenhof Marstall/Boxenstall

: Kleine Extra-Modenschau im Innenhof Marstall/Boxenstall 14.30 Uhr : Große Modenschau im Residenzschloss, Große Dürnitz

: im Residenzschloss, Große Dürnitz 16.00 Uhr : Neuburger Stadtkapelle im Innenhof Marstall/Boxenstall

: Neuburger Stadtkapelle im Innenhof Marstall/Boxenstall 20.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Sonntag, 29. September:

10.00 Uhr : Einlass

: Einlass 11.00 Uhr : Kleine Extra-Modenschau, Innenhof Marstall/Boxenstall

: Kleine Extra-Modenschau, Innenhof Marstall/Boxenstall 12.00 Uhr : Duo "Sole Mio" an verschiedenen Orten

: Duo "Sole Mio" an verschiedenen Orten 14.30 Uhr : Große Modenschau im Residenzschloss, Große Dürnitz

: im Residenzschloss, Große Dürnitz 16.00 Uhr : Neuburger Stadtkapelle im Innenhof Marstall/Boxenstall

: Neuburger Stadtkapelle im Innenhof Marstall/Boxenstall 19.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

"Mut zum Hut" 2019: Eintritt und Preise

In diesem Jahr wird es neben den regulären Eintrittspreisen auch separate Tickets für die "Große Modenschau" am Samstag- und Sonntagnachmittag geben. Die regulären Tageskarten kosten 10,50 Euro, das Ticket für das gesamte Wochenende ist für 22 Euro pro Person erhältlich.

Wer die "Große Modenschau" sehen will, muss eine zusätzliche Gebühr bezahlen. Ein Stehplatz kostet dabei 5 Euro pro Person, für einen Sitzplatz müssen die Zuschauer 15 Euro ausgeben. Die Modenschau findet sowohl am Samstag, als auch am Sonntag um 14.30 Uhr statt.

