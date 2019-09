vor 44 Min.

Mut zum Hut: Für jeden Kopf gibt es den passenden Deckel

Plus Neuburg war am Hutschau-Wochenende wieder Laufsteg für unzählige Hutträger.

Von Alexandra Maier

Nur etwa drei Prozent der Menschen tragen Hut. Am Wochenende haben sich allerdings ziemlich viele Hutträger in Neuburg eingefunden: bei Mut zum Hut, der weltgrößten Hutschau, organisiert von der Künstlerin und begeisterten Hutträgerin Ute Patel-Mißfeldt. Die Zahl stammt übrigens von Andreas Nuslan, dem Hutkönig aus Regensburg. Er muss es wissen. Immerhin versucht er tagtäglich, Hüte an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen. Und er räumt sogleich mit einem Vorurteil auf. „Jeder hat ein Hutgesicht. Man muss nur das passende Modell finden“, sagt Nuslan, der in der Großen Dürnitz im Residenzschloss seinen großen Verkaufsstand hat. Gleich daneben hat Hutdesignerin Patricia Adler aus Bremen ihre Kreationen aufgebaut. Für die braucht es zugegeben schon einiges an Mut. Wer so ein Modell, aus Leder und Haarfilz gefertigt, aufzieht, dem hängen lange Fransen übers Gesicht. Adler will mit ihren Hüten Tabus brechen. „Die Kunden sollen selber Hand anlegen“, erklärt die junge Frau. „Deswegen gibt es auch ein Frisierset dazu mit Haargummi, Kamm und Schere.“

37 Bilder Hutschau Neuburg: Den Mutigen gehört die Welt Bild: Alexandra Maier Weniger extravagant, doch nicht weniger schön sind die Haar-Accessoires von Maria Dittrich. Die Neuburgerin fertigt sogenannte Fascinators an. Ein Vorteil: Die Frisur sitzt immer perfekt. Aus einem alten Pullover wird ein neuer Hut Doris Limmer, Modistenmeisterin aus Augsburg, ist seit den Anfängen von Mut zum Hut dabei. Bereits zum 21. Mal verkauft sie ihren Kopfschmuck in Neuburg. Und der Upcycling-Trend, sprich aus alten Dingen etwas Neues zu erschaffen, ist auch in der Hutwerkstatt angekommen. Aus Pullovern und Krawatten fertigt Limmer raffinierte Kopfbedeckungen. Noch relativ neu im Hutgeschäft ist Sandra Levycka aus Stuttgart. Eigentlich ist sie Modedesignerin, hat aber ihre Passion für Kopfschmuck entdeckt. Bei Levycka gibt es Schokolade und Törtchen auf den Kopf – garantiert ohne Kalorien. Ein orangefarbenes Statement auf dem Kopf, passend zum Herbst. Bei der Hutschau werden zurückhaltende Gelegenheits-Hutträger genauso fündig wie extravagante Paradiesvögel. Bild: Alexandra Maier Und was wäre Mut zum Hut ohne Ute Patel-Mißfeldt? Sie ist und bleibt die Seele der Hutschau, auch wenn Tochter Isabel nach und nach immer mehr Aufgaben übernimmt. In gewohnt liebenswerter Art moderiert Ute Patel-Mißfeldt die Modenschau in der Großen Dürnitz und erzählt dabei aus ihrem Alltag. Sie kleide sich immer bunt, natürlich mit Hut, auch wenn die Menschen dann über sie reden würden. „Sie sehen aus wie eine Orchidee, aber eine alte“, habe ein junger Mann einmal zu ihr gesagt. Ihr Tipp für das Publikum lautet deshalb: „Tragen Sie Hüte, große Hüte, dann sieht man das Alter nicht so!“ Ute Patel-Mißfeldt spannt für die Modenschau ihre gesamte Familie mit ein: Ihre 95-jährige Tante läuft dabei genauso gekonnt über den Laufsteg wie ihre Cousine. Fast wie in Ascot: Die Dame von Welt trägt Hut und beweist Mut zu Farbe und Muster. Ein Schnappschuss vor dem Schlosshof. Bild: Alexandra Maier Neben Hüten gibt es auf der Verkaufsmesse noch viele andere Dinge zu entdecken. Die Aussteller im Schloss, im Boxenstall und im Marstall präsentieren hochwertigen Schmuck, Tücher, Schals, Kleidung und auch Schuhe. Die Versuchung, hier und dort zuzuschlagen, war groß. Ein schönes, aber kostspieliges Vergnügen.

