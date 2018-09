vor 3 Min.

Mut zum Hut: Musikalische Bekenntnisse

Wie die Dresdner Salon-Damen im Kongregationssaal ideal auf die Neuburger Hutschau einstimmen - unter anderem mit viel Selbstironie.

Von Anna Hecker

Schon rein optisch waren die fünf Damen ein echter Hingucker. Mit glitzernden Kleidern und ausgefallenen Kopfbedeckungen präsentierten die Dresdner Salon-Damen ihr Bühnenprogramm. Am vergangenen Donnerstag war die Damenkapelle auf die Einladung von Ute Patel-Mißfeldt in den Kongregationssaal gekommen. Ihre originelle Präsentation von deutschsprachigen Evergreens aus dem frühen 20. Jahrhundert war dabei kein rein gesangliches Erlebnis, sondern eine unterhaltsame Bühnenshow.

Die Dresdner Salon-Damen hatten praktische Lebensweisheiten parat

Fragend blickten sich die Salon-Damen gegenseitig an. Wer muss denn nun eine Beichte ablegen? Ganz im Zeichen von Bekenntnissen stand die Liedauswahl, die von den Musikerinnen vorgetragen wurde. Dass diese Bekenntnisse mit einem Augenzwinkern zu verstehen sind und oft vor allem auf die Kosten der Männer gingen, war schnell klar. Wenn doch das Komma auf dem Konto des Liebhabers zu weit links ist, hat es Frau wirklich schwer. Auch Fußball-begeisterte Männer, das Schweben auf der berühmten Wolke sieben und die rosarote Brille wurden charmant auf die Schippe genommen. Mit Leichtigkeit, großem musikalischen Können und einer gehörigen Portion Selbstironie nahmen die Dresdner Salon-Damen ihr Publikum schnell für sich ein. Besonders Susann Jacobi, die durch den Abend moderierte, wusste die Zuhörer mit bissigen Pointen und ihrer Gesangsdarbietung zu begeistern. Sogar praktische Lebensweisheiten wie „Für arme Eltern kannst du nichts, für arme Schwiegereltern schon“ wurden den amüsierten Zuschauern mit auf den Weg gegeben.

Jede der Damen durfte also ihr persönliches Geständnis ablegen: Cécile Pfeiff am Saxofon sei mit dem Geld zu freizügig, Cellistin Juliane Gilbert verdrehe den Männern den Kopf und Violinistin Franziska Graefe mache für ihren Günther alles. Im ganzen Saal war lautes Gelächter zu hören, als Silke Krause, die am Piano überzeugte, mit der Interpretation von „Kein Schwein ruft mich an“ vors Mikrofon trat. Sogar ernste Töne, mit Marlene Dietrichs „Wenn ich mir was wünschen dürfte“, wurden in das eigentlich so heitere Programm gekonnt eingewoben.

Mit ihren kreativen Kopfbedeckungen passten die Dresdner Salon-Damen perfekt zu „Mut zum Hut“

Das Spiel mit verschiedenen Instrumenten, inszenierte Gespräche, die an einen Kaffeeklatsch unter Freundinnen erinnerten und die originelle Abwandlung einiger Liedtexte, sorgten im Publikum für Hochstimmung. Dass die Dresdner Salon-Damen mit ihren kreativen Kopfbedeckungen ideal zum Thema „Mut zum Hut“ passten, rundete den gelungenen Auftritt auch optisch ab.

Seine Begeisterung zeigte das Publikum schließlich mit stehenden Ovationen und entlockte der Damenkapelle durch nicht endend wollenden Applaus sogar zwei Zugaben. Besonders über eines der zusätzlichen Lieder dürfte sich vor allem Ute Patel-Mißfeldt gefreut haben, da es sich um ein spezielles „Hut-Lied“ handelte: „Haben sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen“ von Will Glahe stimmte auch den letzten Konzertgast – einige Frauen waren ebenfalls mit gewagten Hutkreationen erschienen – auf die bevorstehende Hutschau ein.