28.01.2021

Mutmachbriefe der FOS/BOS Neuburg: Alles wird gut, ihr Künstler

Der dritte Brief der Schulgemeinschaft richtet sich an Kunst- und Kulturschaffende.

Die SchülerInnen der Fach- und Berufsoberschule in Neuburg schreiben an Berufsgruppen, die sich während der Corona-Pandemie besonders für Menschen eingesetzt haben oder stark unter der Krise leiden. Brief drei geht an die Kunst- und Kulturszene.

Liebe Kunst- und Kulturschaffende,

Zu lange sitz´ ich schon daheim, sehne mich zurück nach dieser Zeit,

wo Lachen, Singen und auch Tanzen ganze Häuser durchscheint.

Meine Trauer ist spürbar da

und auch die Angst um Menschen mit Covid-19 stets nah.

Angst und Tränen überfluteten

die Zeit und Angst hatte jeder um seine Liebsten daheim.

Nicht nur Panik machte sich breit, auch die Wirtschaft schrumpfte weltweit.

Überall hieß es dann, die armen Pfleger, Verkäufer und Ärzte!

Aber was ist denn mit den Künstlern, den Ärmsten?

Für viele, durch die Selbstständigkeit in Not, ist in der Nähe leider kein Rettungsboot.

Lauter Absagen häufen sich dort und der sichere Job

war auf einmal fort.

Habt keine Angst sag’ ich euch,

sondern Mut, denn ich seh’ schon kommen die Menschenflut.

Nach all dem Warten wird er kommen, der Ansturm von Menschen, die sich in Freude wollen sonnen.

In Theater, Museen und Konzerte werden sie gehen und ihr Künstler könnt’ derweil sammeln neue Ideen.

Nach vielen Monaten des Bangens werdet ihr vor ausverkauften

Auftritten stehen

und die Menschen sehen,

die um die letzten Tickets flehen.

Das Schlechte kommt immer mit dem Guten zusammen und bald wird das Gute auch für euch

wieder aufflammen.

Ich bestaune eure Stärke und

wünsche euch das Beste und

für eure Zukunft viele

Veranstaltungen und Feste.

Haltet durch!

Annika Hunger im Namen der Schulgemeinschaft FOS/BOS Neuburg

Hier finden Sie alle anderen Mutmachbriefe der Schulgemeinschaft FOS/BOS Neuburg.

Themen folgen