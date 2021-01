vor 1 Min.

Mutmachbriefe der FOS/BOS Neuburg: Danke an die Ärzte und Apotheker

Die SchülerInnen der Fach- und Berufsoberschule in Neuburg schreiben an Berufsgruppen, die sich während der Corona-Pandemie besonders für Menschen eingesetzt haben. Brief eins richtet sich an ÄrztInnen und ApothekerInnen.

Liebe ÄrztInnen und ApothekerInnen,

mit diesem Brief wollen wir uns bei Euch bedanken, dass ihr gerade jetzt, in dieser schwierigen Zeit alles gebt und für uns da seid. Danke, dass ihr Tag und Nacht für uns und unsere Liebsten kämpft und unsere Gesundheit über euer eigenes Wohlbefinden stellt. Danke auch dafür, dass ihr so viel Liebe und Kraft in euren Beruf investiert und das stundenlange Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Kauf nehmt.

Sonn- und Feiertagsdienste sind nicht selbstverständlich

Es ist nicht selbstverständlich, auch an Sonn-und Feiertagen zu arbeiten und dies auch noch unter solch erschwerten Umständen.

Wir schätzen es unglaublich wert, dass auf euch immer zu 100% Verlass ist und ihr auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt, um uns bestmöglich helfen zu können.

Für all dies möchten wir uns herzlich bei euch bedanken: Es tut gut zu wissen, euch als Rückhalt zu haben, jemandem dem man vertrauen kann und in dem Wissen lebt, dass alles Erdenkliche getan wird, um uns zu helfen.

Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig Mut zusprechen und euch auch außerhalb des Dienstes - zumindest ein wenig - unterstützen.

ÄrztInnen und ApothekerInnen im Raum Neuburg: Haltet durch!

Wir alle hoffen natürlich, dass die Pandemie bald ein Ende nimmt und ihr dann in euren wohlverdienten Urlaub gehen könnt.

Bis dahin alles Gute!

Haltet durch!

Greta Abel & Lea Winkler im Namen der Schulgemeinschaft der FOS/BOS Neuburg

