21.04.2019

Mutmaßlicher Täter verletzt sich auf der Flucht lebensgefährlich

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 37-Jährigen, der in Ingolstadt versucht hat, eine Frau zu missbrauchen. Bei der Flucht hat er sich lebensgefährlich verletzt.

Ein 37-Jähriger soll am frühen Sonntagmorgen versucht haben, eine 47-Jährige zu missbrauchen. Bei der anschließenden Flucht stürzte er lebensgefährlich.

Ein 37-jähriger Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen in Ingolstadt lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, soll er versucht haben, eine 47-Jährige zu missbrauchen. Als Passanten der Frau zu Hilfe kamen und ihn festhielten, riss sich dieser los und sprang über eine Mauer in den Schlossgraben. Dabei verletzte er sich lebensgefährlich.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr morgens. Der Täter und seine Begleiterin verließen eine Bar in der Innenstadt. Nach Angaben der Polizei versuchte der Mann die Frau aus sexueller Motivation heraus zu umklammern. Diese konnte sich aber befreien und um Hilfe rufen.

Hinter der Mauer stürzte er etwa sieben Meter hinab und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Er musste von Rettungskräften aus dem Graben geborgen und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. (dwo)

Themen Folgen