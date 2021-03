18:00 Uhr

Mutter bekommt Schranke auf den Kopf

Das kann auch anders ausgehen: Achtjähriger löst in Neuburg Autoschranke aus, die Mutter merkte das nicht.

Ein Achtjähriger fuhr am vergangenen Samstag gegen 13.30 Uhr mit seinem City-Roller vom Skaterplatz in der Fünfzehnerstraße in Neuburg kommend in Richtung Schranke. Als der Roller über die im Boden eingelassene Schleife fuhr, öffnete sich die Autoschranke.

Die Mutter des Achtjährigen lief telefonierend hinterher und übersah die sich wieder schließende Schranke. Sie wurde am Kopf getroffen und erlitt eine Beule. Sie wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus Neuburg gebracht, heißt es im Polizeibericht.

