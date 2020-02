vor 36 Min.

Mutter und zwei Kinder tot: Was bisher über die Tragödie bekannt ist

Plus Die Polizei hat am Freitag die Leichen von zwei Kindern gefunden, nachdem sich ihre Mutter mutmaßlich selbst getötet hatte. Die Betroffenheit im Heimatort ist riesig.

Dramatische Szenen haben sich am Freitag im oberbayerischen Manching abgespielt: Eine 38-Jährige sprang im fünften Stock eines Bürogebäudes über das Treppengeländer, beim Aufprall zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Augenzeuge alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wo sie in der Nacht auf Samstag ihren Verletzungen erlag.

Auf dem Betriebsgelände machte die Polizei eine grausige Entdeckung: Im Auto der Frau fanden die Beamten die Leichen zweier Kinder. Dabei handelte es sich um die beiden zehn Monate und drei Jahre alten Töchter der Frau. „Beide Mädchen wurden gewaltsam getötet“, heißt es von der Polizei. Im Auto entdeckten sie auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer. Betreten des Firmengeländes nur mit Berechtigung erlaubt Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage, dass die Frau nach bisherigem Ermittlungsstand in „suizidaler Absicht“ in die Tiefe gesprungen sei. Wie die Polizei weiter erklärte, befand sich die Frau in Elternzeit und habe sich daher nicht zur Arbeit in dem Firmengebäude aufhalten müssen. Sie habe als Mitarbeiterin aber weiter Zugang zu dem Gebäude gehabt, so ein Sprecher der Firma, die unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen produziert. Das Betreten des Geländes ist nur mit spezieller Berechtigung erlaubt, der Parkplatz ist einfacher zugänglich. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. In dem Unternehmen löste die Nachricht über die Tragödie unter den Mitarbeitern große Betroffenheit und Trauer aus. Der Ehemann der 38-Jährigen wird ebenso wie andere Angehörige von einem Kriseninterventionsteam betreut. Am Montag sollen die Leichen der Kinder und der Mutter obduziert werden Die Familie stammt aus dem nördlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Der Bürgermeister der Gemeinde reagierte betroffen, aber gefasst, als ihn der Anruf unserer Redaktion erreichte. Er habe am Samstagmittag von dem Vorfall erfahren. Da hätte sich der mutmaßliche erweiterte Suizid im Ort schon herumgesprochen. „So etwas ist immer schlimm, egal, wo es passiert“, sagte er. Er sei geschockt gewesen. Es sei eine ganz normale Familie gewesen, es habe keine Vorgeschichte und keinerlei Anzeichen gegeben, die auf schwerwiegendere private Probleme hingedeutet hätten. Alle drei Leichen sollen am Montag obduziert werden. Dann gibt es möglicherweise weitere Erkenntnisse zum Tötungszeitpunkt der Kinder und zum Tatort, sagte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage unserer Zeitung. Dass ein größerer zeitlicher Abstand zwischen der Tötung der Kinder und dem mutmaßlichen Selbstmord liegt, darauf deute derzeit nichts hin, so der Sprecher. Weitere Erkenntnisse zum Tatgeschehen und den Hintergründen gebe es bislang nicht. Die Polizei könne im Moment keine Aussagen zum Motiv treffen, ein Abschiedsbrief der 38-Jährigen sei bisher nicht gefunden worden, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ingolstadt und der Kriminalpolizei dauern aber noch an. (mit dpa) Wichtiger Hinweis: Hier bekommen Sie Hilfe bei Depressionen Wichtiger Hinweis: Normalerweise berichten wir nicht über (mutmaßliche) Suizide oder Suizidversuche. Es gibt aber Ausnahmen, nämlich dann, wenn der Fall durch die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Sollten Sie sich gerade selbst in einer ähnlichen Lage befinden oder sollte dieser Text bei Ihnen ähnliche Gefühle wachgerufen haben, wenden Sie sich bitte umgehend an die Telefonseelsorge. Die geschulten Berater dort können Sie unterstützen. Hilfe finden Sie bei kostenlosen Hotlines, zum Beispiel unter den Telefonnummern 0800/1110111 und 0800/3344533.

