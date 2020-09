00:32 Uhr

Mystisches im Sandkasten

Knut Weber inszeniert „Die Konferenz der Vögel“ als Freilichtstück im Turm Baur

Von Friedrich Kraft

Der Dichter Fariduddin Attar lebte um 1200 n. Chr. in Persien. Er wird dem Sufismus zugerechnet, einer spirituellen Bewegung im Islam. Als ein Hauptwerk des Mystikers gilt das Gedicht „Die Vogelgespräche“. Der als Drehbuchautor berühmt gewordene Jean-Claude Carrière hat daraus das Stück „La conférence des oiseaux“ gemacht („Die Konferenz der Vögel“), uraufgeführt 1979 beim Festival in Avignon durch Peter Brook. Und diese Vorlage wiederum hat Intendant Knut Weber nun für eine eigene Fassung genutzt zur Eröffnung der Spielzeit am Stadttheater Ingolstadt als Freilichtaufführung im Turm Baur.

Die Spielstätte erweist sich als vorzüglich geeignet für die Spintisiererei aus dem Mittleren Osten. Die Bühne besteht aus einem großen halbrunden Sandkasten. Auf dessen Holzeinfassung starren Richtung Publikum ein Dutzend weißer Masken, die später im Austausch mit den Vogelgesichtern zur Verwandlung in einen König, einen Sklaven, eine Königstochter, einen Derwisch, einen Heiligen dienen werden. Der Einsatz archaischer Theatermittel macht einen großen Reiz dieser Inszenierung aus.

Zu Beginn tritt der Dichter auf, über Nacht verwandelt in die Gestalt eines Wiedehopfs, der das ganze Elend der Welt beklagt und alle gefiederten Gefährten aufruft, zum Vogelkönig Simorgh zu flattern, weil nur von diesem die Rettung zu erwarten sei. Nach einigem Hin und Her, weil sich manche drücken möchten, kommt es endlich zum Abflug. Wie nicht anders zu erwarten, sind größte Gefahren zu bewältigen: die Überquerung einer Wüste und Erprobungen in sieben Tälern, genannt Suche, Liebe, Erkenntnis, Nichts, Einheit, Staunen und Tod. Und das alles, um schließlich bei der Landung am vermeintlichen Hof des Königs von einer hohnlachenden Schönen erfahren zu müssen, dass jeder ein Simorgh ist, also sein eigener König, von dem alles abhängt.

Auch wenn nicht die Rede davon sein kann, dass das Märlein in sich irgendwie schlüssig sei: Knut Webers Inszenierung bezaubert zunächst durch das Ausstellen der Verwandlungskünste, das Spiel mit Illusion und Desillusion, mit dem Erzählen kleiner Geschichten, verliert sich aber leider gegen Ende in esoterischer Schwurbelei mit Choreographien (Katja Wachter) im Stil von Lockerungsübungen, unterlegt mit Ensemble-Silbengesang auf „Nanana“, nahe an der Karikatur. Dagegen steht im Gesamteindruck starke Ästhetik durch eine fantastische Ausstattung (Monika Gora), atmosphärisch signifikante Videoeinspielungen (Stefano Di Buduo), die fast minimalistisch akzentuierende Bühnenmusik (Tobias Hofmann mit seinem vorzüglichen Quintett).

Die famose Ingrid Cannonier als Wiedehopf führt moderierend die illustre, spielfreudige, aus insgesamt zehn Arten bestehende Vogelschar an. Die Premiere wurde mit reichlichem Beifall bedacht.

Weitere Termine für „Die Konferenz der Vögel“ sind am 26., 27., 29. und 30. September.