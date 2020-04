vor 56 Min.

ND16 ist ab Montag gesperrt

Kreisstraße vermutlich Ende April wieder befahrbar

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erneuert die Deckschicht auf der Kreisstraße ND16. Deshalb wird die Kreisstraße ab kommenden Montag, 27. April, für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung des Landratsamts hervor.

Die Sperrung beginnt an der Einmündung der Kreisstraße in die Staatsstraße St. 2050 bei Sinning und geht über die Passhöhe bei St. Wolfgang bis nach Dezenacker, heißt es in dem Schreiben weiter. Der Burgheimer Ortsteil Dezenacker ist nur von Burgheim aus erreichbar. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Für den Ausbau der Straße wird zunächst die marode Deckschicht abgefräst, berichtet das Landratsamt. Nach Reparaturarbeiten an der Tragschicht wird eine neue Deckschicht eingebaut. Die Straße ist voraussichtlich am Donnerstagabend, 30. April, wieder befahrbar. (nr)

