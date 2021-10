NR-Serie Stadtteilcheck

Multi-Kulti im Ostend: Das hat Neuburgs bevölkerungsreichstes Viertel zu bieten

Eines der Hochhäuser, für die das Ostend bekannt ist. Das bevölkerungsreichste Viertel Neuburgs bietet vielen Bewohnerinnen und Bewohnern auf zum Teil wenig Raum eine Heimat. Das Viertel wurde in den vergangenen Jahren nach und nach aufgewertet.

Plus Im Neuburger Ostend prallen verschiedene Kulturen aufeinander. Wohn- und Parkraum sind begrenzt. Dafür haben die Bewohnerinnen und Bewohner einige Angebote zum Einkaufen vor Ort.

Von Andreas Zidar

Das Ostend ist Neuburgs bevölkerungsreichstes Viertel. Rund 6000 Menschen leben dort – so viel wie in keinem anderen Quartier der Stadt. Und nicht nur die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, sondern auch deren Herkunft sind bemerkenswert. Dutzende Nationen sind im Ostend beheimatet, es treffen verschiedene Ethnien und Religionen aufeinander. Das bringt Chancen wie Probleme gleichermaßen. Das Zusammenleben sei friedlich, getreu dem Motto „leben und leben lassen“, berichtet Stadtteilmanager Marek Hajduczek. Ein lebendiges Miteinander werde vor allem auf dem jährlichen Multi-Kulti-Bürgerfest deutlich, das mit dem Integrationspreis der Regierung von Oberbayern ausgezeichnet wurde. Nur manchmal, wenn die verschiedenen Kulturen aufeinanderprallen, kommt es vor Ort auch mal zu Konflikten. Doch die seien die Ausnahme, so Hajduczek.

