13:00 Uhr

Nach Gas-Leck: Verkehr läuft wieder über Weber-Kreuzung

An der Weber-Kreuzung in Hepberg ist am Donnerstagvormittag bei Bauarbeiten Gas ausgetreten. Die Straße wurde für den Verkehr gesperrt.

Ein nahes Hotel und eine Tankstelle wurden geräumt. Inzwischen ist die Gasleitung abgedreht und der Verkehr läuft wieder.

Bei Bauarbeitern an der Weber-Kreuzung in Hepberg war am Donnerstagmorgen eine Gasleitung beschädigt worden. Gas war laut Polizei in größerer Menge ausgetreten. Inzwischen ist die Leitung abgedreht und abgedichtet. Der Verkehr läuft wieder.

Um 9.36 Uhr war die Einsatzleitstelle der Feuerwehr von dem Baustellen-Unfall informiert worden. Ein Hotel und eine nahe Tankstelle hatte geräumt, die Kreuzung für den Verkehr gesperrt gesperrt werden müssen. Die Folge: ein nicht unerheblicher Stau. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. (kuepp)

